Hamilton ne met "pas de limite" à sa carrière en F1

Le septuple Champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a révélé lors d'une interview avec certains médias, dont Motorsport.com, à Austin, qu'il envisageait de signer un nouveau contrat de Formule 1 dans les deux prochains mois. L'engagement contrat actuel du Britannique avec Mercedes expire à la fin de la saison 2023, mais il a clairement indiqué qu'il souhaitait continuer au-delà de cette échéance, alors qu'il est en quête d'un huitième titre mondial, un record.

Interrogé jeudi au Mexique quant à savoir combien de temps il comptait encore rester en F1, Hamilton a répondu : "Je ne me fixe pas de limite, pour être honnête. J'ai l'intention de conclure un contrat de plusieurs années avec mon équipe. Je ne sais vraiment, vraiment pas ce que les cinq prochaines années [vont réserver], je pense que nous essayons encore de travailler là-dessus."

"Il y a beaucoup de bonnes choses qui se mettent en place, comme le fait que je viens de lancer une société de production [de films] cette semaine. Mais je me sens bien, dans ma tête et dans mon corps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réaliser ensemble. Je ne sais juste pas [pendant combien de temps]."

Hamilton a plaisanté en déclarant, à l'idée de voir son ancien coéquipier et rival Fernando Alonso quitter la F1 : "J'y réfléchirais peut-être à deux fois, parce que je serais alors le pilote le plus âgé !"

À 37 ans, Hamilton a montré peu de signes de ralentissement ces derniers temps, malgré une campagne difficile qui voit Mercedes avoir du mal à défier les leaders que sont Red Bull et Ferrari. Il reste au natif de Stevenage trois courses cette année pour éviter la première campagne sans victoire de sa carrière en F1, après avoir égalé le record de Michael Schumacher de 15 saisons consécutives avec une victoire en 2021.

Hamilton a estimé qu'il était "difficile de dire" à quel point les difficultés de cette année avec Mercedes avaient eu un impact sur sa motivation, mais a clairement indiqué que sa passion et sa détermination à renverser la situation restaient plus fortes que jamais. "Chaque année, vous devez vous demander ce que vous êtes prêt à donner, [si vous êtes prêt à] donner autant sinon plus que lorsque vous avez commencé", a-t-il expliqué.

"Êtes-vous prêt à donner tout votre temps pour vous préparer, vous entraîner, travailler avec l'équipe et être performant ? S'il y a un moment où j'arrive et que je ne fais que me laisser porter, alors, premièrement, je n'aurai pas ma place ici et je ne mériterai pas d'y être, et c'est là que je devrai m'arrêter. Je me questionne : suis-je suis capable de le faire et est-ce que je veux le faire ? Et la réponse est oui. Nous avons évidemment un championnat que nous devons récupérer, et j'aime cette mission et ce défi avec mon équipe."

Hamilton et Mercedes ont travaillé dur tout au long de la saison pour essayer de comprendre les problèmes auxquels ils ont été confrontés avec la W13, notamment le souci de rebonds dont elle a été victime en début d'année. Les développements de l'équipe ont contribué à la rapprocher des meilleures monoplaces, permettant par exemple à Hamilton de passer à sept tours de la victoire le week-end dernier à Austin, mais de s'incliner devant Max Verstappen en fin de course.

Hamilton a salué le travail accompli par tous les membres de Mercedes cette année, déclarant qu'il était "magnifique de voir le chemin parcouru par chacun individuellement", ainsi que celui parcouru collectivement par l'équipe.

"Nous nous sommes soudés, nous nous sommes regroupés, nous nous sommes rapprochés les uns des autres, nous avons été plus ouverts et, dans une salle vraiment remplie d'hommes le plus souvent, ils ont montré plus de leur vulnérabilité. Cela a été un processus vraiment intéressant, et je suis reconnaissant d'en faire partie. Je suis impatient de retrouver le succès, d'obtenir enfin cette victoire et ce championnat. Cela rendra tous ces moments difficiles dignes d'intérêt."

