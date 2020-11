Hamilton : "Ces pays où les droits de l'Homme sont un problème…"

Lewis Hamilton est peut-être le personnage le plus célèbre du paddock en Formule 1, la notoriété du septuple Champion du monde dépassant largement le monde du sport auto, et il ne manque pas de l'utiliser pour faire campagne contre le racisme et pour davantage de diversité, notamment dans un mouvement Black Lives Matter qui a pris de l'ampleur en cette année 2020. Il a également créé sa propre commission visant à améliorer la diversité en sport automobile.

Or, lors du dernier Grand Prix en date – le premier depuis que l'Arabie saoudite a été confirmée au calendrier 2021 avec une course à Djeddah – Hamilton s'est prudemment exprimé sur le rapport de certains pays visités par la Formule 1 avec les droits de l'Homme.

"Quand nous avons vu le mouvement Black Lives Matter, cela m'a vraiment motivé énormément, il a fallu utiliser cette mise en lumière monumentale, comprendre que nous devons vraiment utiliser cette incroyable plateforme que nous avons", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Il y a beaucoup d'organisations dans le monde qui détournent les yeux face à de nombreuses choses qui se produisent et utilisent l'excuse selon laquelle c'est politique. Les droits de l'Homme ne sont pas politiques. Les droits de l'Homme devraient être égaux pour tout le monde, et nous nous rendons dans tous ces pays où c'est un problème."

L'Arabie saoudite n'est pas le seul pays accueillant la F1 où les droits de l'Homme sont considérés par diverses ONG comme n'étant pas du tout respectés : c'est également le cas de Bahreïn, de la Chine et du Vietnam – et dans une moindre mesure des Émirats arabes unis (où se trouve Abu Dhabi) et de la Russie. Cependant, Hamilton n'est pas convaincu qu'un boycott soit la meilleure solution, préférant croire à la capacité du sport à faire évoluer les mentalités.

"Il n'est pas nécessaire d'isoler ces endroits", a-t-il ajouté. "Nous devons comprendre comment nous pouvons interagir davantage, comment nous pouvons vraiment utiliser cette plateforme pour encourager et motiver le changement."

Les propos généralement tenus par Hamilton – qui prend souvent le risque de s'exprimer sur de tels sujets délicats – ne semblent en tout cas pas poser de problème quant à l'image de son employeur, l'écurie Mercedes. Cette dernière vole même à sa défense par la voix de son directeur Toto Wolff.

"Ce que je dis toujours, c'est qu'il a évolué non seulement en tant que pilote mais aussi de par sa forte personnalité", a commenté Wolff. "Il y a des sujets qui lui tiennent vraiment à cœur, et parce qu'il a une grande audience, il s'est rendu compte que sa voix portait et qu'il voulait l'utiliser pour soutenir les sujets qui lui tiennent à cœur."

"Je trouve ça absolument acceptable, et il a gagné en notoriété de cette manière. Certes, il divise, mais ce n'est pas grave, car il est souhaitable de polariser pour faire passer le message plutôt que d'être au milieu, trop dans la norme." L'écurie Mercedes fait partie de celles qui ont pris le message antiraciste porté par la F1 le plus à cœur, ses mécaniciens mettant un genou à terre avant chaque course comme ses pilotes. La Flèche d'Argent a été repeinte en noir, et l'équipe a lancé une initiative pour améliorer la diversité dans ses rangs.

