Hamilton lance un programme pour améliorer la diversité en sport auto

Au cœur des protestations contre l'injustice raciale qui ont suivi le meurtre de George Floyd, un homme noir sans arme, par la police aux États-Unis fin mai, Lewis Hamilton a beaucoup réagi au mouvement Black Lives Matter ces dernières semaines. Le sextuple Champion du monde de F1 fut le premier pilote noir de l'Histoire de la discipline et s'est montré critique envers une discipline dominée par les blancs restée "silencieuse" pendant les événements.

Écrivant dans l'édition de ce dimanche de The Sunday Times, Hamilton a évoqué ses récents messages sur les réseaux sociaux, en déclarant : "J'ai vu des gens que je respectais choisir de ne rien dire et cela m'a brisé le cœur. C'est pourquoi j'ai dû m'exprimer."

Le pilote Mercedes parle de son expérience du racisme dans le sport automobile – "des enfants qui me lançaient des choses en karting jusqu'aux moqueries des fans au visage grimé en noir lors d'un Grand Prix en 2007" – et dit qu'il est "habitué à l'idée que personne ne parle pour moi quand [il est] confronté au racisme, parce que personne ne ressent ou ne comprend personnellement [son] expérience".

Afin de contribuer à améliorer la diversité au sein de l'industrie du sport automobile, Hamilton a annoncé dans l'article le lancement de la Commission Hamilton, un nouveau partenariat de recherche avec la Royal Academy of Engineering. La Commission Hamilton sera "consacrée à l'étude de la manière dont le sport automobile peut être utilisé comme un moyen de faire participer davantage de jeunes issus de milieux noirs à des activités scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques (STEM) et, à terme, de les employer dans nos équipes ou dans d'autres secteurs de l'ingénierie".

Hamilton a poursuivi : "Elle explorera des domaines tels que le manque de modèles et de conseils en matière de carrière dans les écoles, les possibilités de faire participer davantage de jeunes noirs aux activités extrascolaires des STEM, les obstacles qui empêchent des personnes d'origines plus diverses de rejoindre l'industrie des courses et les pratiques d'embauche problématiques qui font que moins de diplômés noirs accèdent aux professions de l'ingénierie."

"Ce ne sera pas une recherche isolée. Nous voulons entendre les jeunes et les diplômés qui font face à ces défis chaque jour et nous sommes en train de faire appel à d'autres partenaires qui travaillent sur le terrain dans les communautés noires pour apporter un point de vue de première main. En outre, nous voulons faire appel à des responsables politiques et des chefs d'entreprise qui s'engagent à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des recommandations issues de ces recherches."

"Le temps des platitudes et des gestes symboliques est révolu. J'espère que la Commission Hamilton permettra des changements réels, tangibles et mesurables. Lorsque je me retournerai dans 20 ans, je veux voir le sport qui a donné tant de chances à un jeune noir timide de la classe ouvrière de Stevenage devenir aussi diversifié que le monde complexe et multiculturel dans lequel nous vivons."