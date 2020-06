Motorsport Network présente le directeur de Motorsport Jobs

Londres, le 23 juin 2020 – Motorsport Network, plateforme numérique intégrée qui est la référence pour les millions de passionnés d'automobile et de sports mécaniques, est ravi de nommer Richard Brown à la tête de Motorsport Jobs.

Motorsport Jobs a actuellement plus de 800 clients en sports mécaniques parmi les écuries, les entreprises et les candidats du monde entier, et souhaite désormais se développer sur le marché de l'automobile et de la mobilité électrique.

Motorsport Jobs met en relation des compagnies avec des professionnels compétents en sport automobile depuis 67 ans dans le magazine Autosport et plus récemment via le site internet créé lorsque Motorsport Network a fait l'acquisition d'Autosport en 2016. Ce site fournit une plateforme internationale qui aide les entreprises de l'industrie à trouver les candidats parfaits, associant nos connaissances poussées de cette industrie à un produit de recrutement conçu pour assurer que les recruteurs ne reçoivent que des candidats de qualité.

Richard rejoint Motorsport Network après avoir fait ses preuves dans l'industrie du recrutement en automobile, en sports mécaniques et plus récemment en gaming. Lors d'une carrière de neuf ans au sein d'une entreprise à la pointe du domaine du recrutement, il a noué des liens étroits avec un certain nombre de grands constructeurs, écuries, cabinets-conseils et fournisseurs, concevant des solutions de recrutement sur mesure selon les besoins divers et variés de ces sociétés.

Richard a une certaine expérience dans la technologie du recrutement, convaincu que le high-tech et les données peuvent améliorer l'expérience des clients, la qualité des services et les délais de recrutement. Il va utiliser une technologie dernier cri permettant davantage de diversité et d'égalité dans le recrutement.

Richard Brown déclare : "Je suis très enthousiaste de rejoindre Motorsport Network pour continuer le développement de notre plateforme Motorsport Jobs. En plus de notre plateforme mondiale dans le domaine des sports mécaniques, je vais développer notre offre automobile et électrique pour soutenir la demande complexe et la croissance du marché mondial de la mobilité, ce qui complètera la gamme d'entreprises de Motorsport Network."

"Je suis impatient de développer notre plateforme pour soutenir et guider les carrières de nos utilisateurs, ainsi que d'utiliser des solutions innovantes pour aider les entreprises à surmonter la pénurie de candidats qualifiés, à trouver l'égalité et à prendre de l'envergure sur la scène mondiale tout en promouvant leur marque."

Mehul Kapadia, directeur des opérations, Motorsport Network, ajoute : "Chez Motosport Network, nous avons pour objectif d'innover continuellement et d'envisager des services qui s'avéreront utiles à nos millions de lecteurs et téléspectateurs dans l'industrie des sports mécaniques et de l'automobile. Via Motorsport Jobs, nous pouvons jouer un rôle clé afin de répondre encore mieux aux besoins des écuries, des constructeurs et du reste de l'écosystème en matière de recrutement, vis-à-vis d'une communauté diverse et internationale. Richard apporte avec lui une expérience cruciale à travers cette industrie, ce qui va nous aider à développer notre affaire."