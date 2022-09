Hamilton : Piloter la Mercedes W13 n'est "pas une corvée"

Charger le lecteur audio

"Je ne pense pas qu'elle sera très bien placée dans le musée de Mercedes-Benz, à Stuttgart. Peut-être qu'elle ira à la cave." Comme en témoignent les propos de Toto Wolff, la Mercedes W13 ne laissera pas un souvenir impérissable à la marque à l'étoile au terme de la saison 2022. Après les huit titres mondiaux des constructeurs remportés de 2014 à 2021, la nouvelle Flèche d'Argent n'a toujours pas remporté la moindre victoire en 2022 et risque de finir l'année ainsi, bien que le marsouinage chronique dont elle souffre ait été nettement réduit au fil des mois.

Lewis Hamilton, lui, se montre clair quant à cette saison à finir : "Je ne vois pas ça comme une corvée". Le septuple Champion du monde se délecte du défi que représente le fait d'exploiter le potentiel maximal de la W13.

"J'adore sincèrement le travail que nous faisons", déclare-t-il. "Que nous nous battions pour la première place ou pour autre chose, j'adore me concerter avec les ingénieurs et les mécaniciens, et ce tous les week-ends – j'adore ces Grands Prix consécutifs car on peut rebondir rapidement après un week-end pourri comme celui [de Spa-Francorchamps]."

"Chaque jour, je continue d'adorer le défi de me débattre avec cette voiture, car quand on monte dedans, c'est une lutte ! Essayer de la maîtriser requiert une sacrée quantité d'ingénierie, c'est délicat et je dirais que cela peut me permettre de progresser dans ce domaine. J'y prends du plaisir et je n'ai jamais envie que le temps passe plus vite, je ne veux pas que cette saison passe plus vite : il y aura beaucoup d'informations à obtenir lors de la seconde moitié de saison. En tant que pilote, je veux comprendre comment je peux progresser et assurer que des choses comme ce qui s'est passé lors de la dernière course ne se reproduisent pas."

Hamilton a parfaitement conscience de l'importance du travail mené en ce moment pour la saison 2023, alors que la stabilité réglementaire est désormais de mise. "Là, ma priorité est vraiment d'essayer de formuler précisément ce que je sens dans la voiture, ce que je veux pour la voiture de l'an prochain, et de m'assurer que ce soit fait", poursuit l'Anglais. "Car tout change très vite. Il faut déjà qu'ils valident les freins ou la suspension avant, ainsi que la boîte de vitesses. Tout est fait tellement en avance qu'il faut s'assurer de leur en parler avant qu'ils ne valident ces choses-là."

Le contexte du plafond budgétaire et du handicap aéro fait que Mercedes n'a pas la tâche facile pour redresser la barre, mais Hamilton y croit quand même. "Nous avons remporté les huit derniers titres des constructeurs, je fais entièrement confiance à mon équipe et à mes ingénieurs pour que nous y arrivions. Avec le plafond budgétaire, le temps en soufflerie et tout ça, ce n'est pas aussi simple et facile qu'auparavant, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas y arriver", conclut-il.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas