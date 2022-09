Wolff : La W13 finira "à la cave" du musée Mercedes

Charger le lecteur audio

L'optimisme qui régnait dans le garage Mercedes a bien vite disparu lors du Grand Prix de Belgique. La marque à l'étoile, qui court encore après sa première victoire cette saison, est durement redescendue sur terre avec des performances nettement inférieures à celles de Red Bull et Ferrari. Naviguant à une voire deux secondes des meilleurs temps en essais libres et en qualifications, Lewis Hamilton et George Russell ont notamment dû batailler avec des voitures du milieu de grille.

Le jour de la course, l'équipe allemande a toutefois montré un meilleur visage, Russell ayant pris en chasse Carlos Sainz dans la lutte pour la troisième place. La raison derrière l'oscillation des performances de la W13 reste un mystère, ce qui nourrit la frustration de Toto Wolff.

"C'est très difficile de gérer ces fluctuations", a expliqué le directeur d'équipe. "Notre performance [en qualifications] a été totalement médiocre, nous nous sommes battus et nous avons perdu contre les Alpine, [Alex] Albon a été très performant, Valtteri aurait été au rendez-vous et Norris probablement aussi [sans leurs pénalités]. Et puis en course, nous roulions parfois trois secondes plus vite par tour. Donc [il y a] de gros points d'interrogation sur ce qui se passe."

George Russell, Mercedes W13

Depuis le début de l'année, les déceptions causées par la W13 n'ont fait que s'accumuler. La Flèche d'Argent, qui n'a récolté que 316 points après 14 Grands Prix, n'est pas encore mathématiquement exclue de la course au titre, mais avec 159 longueurs de retard sur Red Bull, en tête du championnat, il est presque certain que la série de huit sacres Mercedes consécutifs prendra fin cette année.

Wolff a ainsi estimé que la monoplace ne sera pas couverte d'éloges lorsque l'heure de sa retraite aura sonné : "Je veux dire, nous sommes dans une situation où le championnat sera probablement joué en Europe et cette voiture ne sera pas… Je ne pense pas qu'elle sera très bien placée dans le musée de Mercedes-Benz, à Stuttgart. Peut-être qu'elle ira à la cave."

En dépit de cette nouvelle contre-performance, Wolff a réitéré son intention de faire triompher son équipe en 2022, ce qui passe par des qualifications réussies.

"Je pense que nous avons toujours l'ambition de gagner des courses cette année", a-t-il assuré. "Si je vous avais dit ça à Budapest, vous auriez dit que c'était fort probable. Aujourd'hui, en disant ça, j'ai l'air d'un imbécile. Mais il y a des circuits qui conviendront beaucoup mieux à notre voiture que [Spa]. Avec un peu de chance, nous ferons les choses bien [en qualifications]."

"C'est donc notre ambition, tout en se concentrant sur l'année prochaine, c'est clair. Je pense que les positions sont ce qu'elles sont, au moins entre les trois premières équipes. Finir deuxième ou troisième ne fait aucune différence pour moi. Mais je veux avoir le meilleur résultat possible en course chaque week-end afin de gagner en confiance dans ce que nous faisons."