Ocon "très impressionné" par l'Alpine avec les évolutions de Spa

Cinquième des qualifications du Grand Prix de Belgique 2022, mais repoussé au 16e rang sur la grille par sa pénalité pour changement d'éléments moteur, Esteban Ocon s'est offert une remontée solide – notamment marquée par deux doubles dépassements – pour terminer à la septième place, échouant à quelques dixièmes de la sixième position de Charles Leclerc et à moins de trois secondes de son équipier Fernando Alonso, parti troisième.

Un résultat très encourageant, tant individuellement que collectivement, qui s'est inscrit dans un nouveau week-end marqué par l'apport d'évolutions sur l'Alpine A522, avec une nouvelle configuration au niveau des écopes de frein et dans la zone de l'entrée des tunnels Venturi. Un développement continu pour l'écurie française, qui doit entre autres à une décision anti-inflation "intelligente", qui semble désormais clairement l'installer en position de quatrième force du plateau.

Au sortir de la course de Spa, Ocon ne masquait en tout cas pas sa grande satisfaction par rapport au package dont disposent désormais les pilotes d'Enstone. "Je pense que c'est notre meilleur week-end de l'année jusqu'à présent, et probablement depuis que j'ai rejoint l'équipe. Je pense que l'évolution que nous avons apportée ici, la façon dont voiture se comportait, c'est assurément sans comparaison avec comment nous étions [avant], même à Budapest. Donc oui, très, très impressionné. Il y a encore plus d'outils à venir pour nous, donc ça nous donne clairement un regain de confiance pour le reste de l'année."

Esteban Ocon fait des étincelles dans le Raidillon au GP de Belgique 2022

Quand Motorsport.com lui demande si le rythme nettement supérieur à celui affiché en Belgique par McLaren, son rival pour la quatrième position du championnat constructeurs, était de nature à lui laisser penser qu'il était désormais possible pour Alpine de sécuriser cette place, Ocon d'acquiescer : "Oui, oui. C'est toujours bon d'avoir un petit matelas de confort, un petit joker, parce qu'elles sont dangereuses, les McLaren. Nous savons combien ils peuvent être rapides, nous savons combien ils peuvent être bons, et je suis sûr qu'ils vont revenir en force à Zandvoort."

Le Grand Prix des Pays-Bas, c'est justement dès ce week-end, et pour le Français il n'y "aucune raison" de croire que, sur une piste très différente de celle de Spa en termes de configuration et d'exigences techniques, Alpine ne pourra pas maintenir sa forme : "Il n'y a aucune raison pour que cela ne nous convienne pas. Je crois que nous nous sommes qualifiés sixième ou septième [huitième et neuvième, ndlr] avec la voiture de l'année dernière. La voiture de cette année est bien meilleure dans l'ensemble, donc oui, l'objectif est le même. Une bonne Q3 et j'espère marquer de bons points."

Propos recueillis par Luke Smith