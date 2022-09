Leader en F2, Drugovich vise un rôle de réserviste F1 en 2023

Charger le lecteur audio

Après avoir rejoint le championnat de Formule 2 en 2020, Felipe Drugovich est idéalement placé pour s'imposer dans l'antichambre de la Formule 1 cette saison puisqu'il compte 43 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Théo Pourchaire. Un éventuel couronnement pousserait le pilote brésilien vers la sortie, les champions de F2 ne pouvant pas prétendre à un autre titre, néanmoins les 40 points de Super Licence offerts lui permettront de se tourner vers la catégorie reine.

Mais la Formule 1 reste une marche particulièrement difficile à franchir pour Drugovich. Compte tenu du nombre limité de places disponibles sur la grille 2023, le pilote MP Motorsport s'attend aujourd'hui à briguer un poste de pilote d'essai.

"Je ne sais pas encore ce que je piloterai l'année prochaine", explique-t-il. "Ça pourrait faire comme avec Nyck [de Vries], je pense qu'accéder à la F1 aujourd'hui est très, très difficile et les opportunités pour un volant de titulaire l'année prochaine sont évidemment très limitées."

"Je pense qu'il y a encore [la possibilité d'avoir] un poste de réserviste quelque part, donc nous devons essayer de voir ça de plus près et de trouver peut-être un baquet quelque part. [...] Pour parler de la F1, pour être honnête nous essayons de contacter toutes les équipes que nous pouvons et de voir ce qu'elles disent. Ça se dirige plutôt vers une place de réserviste, je ne sais pas, nous devons voir, mais nous devons continuer à étudier la question et en attendant, nous devons signer des résultats et c'est quelque chose qui pourrait m'aider à obtenir un volant."

Felipe Drugovich a décroché quatre victoires cette saison en F2.

En 2019, Nyck de Vries avait remporté le championnat de F2 sans être affilié à une équipe de F1, ce qui avait complexifié ses recherches d'emploi en catégorie reine. Finalement, le Néerlandais s'était dirigé vers la Formule E.

Drugovich est aujourd'hui dans une situation similaire, puisqu'il ne fait partie d'aucun programme de jeunes pilotes. À l'inverse, Pourchaire, deuxième du classement, est couvé par Sauber et Logan Sargeant, Jack Doohan et Liam Lawson, qui complètent le top 5, sont respectivement membres des académies Williams, Alpine et Red Bull.

Bien que cette absence de liens avec une écurie de F1 puisse être considérée comme un désavantage, Drugovich estime qu'elle lui offre une plus grande liberté : "Je pense que ça m'aide. Dans la plupart des équipes où il y a peut-être une place disponible, réserviste ou titulaire, ils n'ont pas de pilotes juniors. Donc je pense qu'être dans cette position est en fait assez bon pour moi. Évidemment, il y a aussi l'inconvénient de ne pas être complètement soutenu dans l'obtention d'un volant parce que je ne suis pas lié [à une équipe] mais, d'un autre côté, je suis complètement libre, donc je pense que c'est une bonne chose."

D'autres disciplines, telles que la Formule E, l'IndyCar ou l'Endurance, seraient de bonnes alternatives si les portes de la F1 venaient à se fermer devant Drugovich. Toutefois, le Brésilien ne préfère pas s'y intéresser pour le moment.

"Il y a d'autres catégories dans lesquelles nous pouvons courir mais, pour l'instant, je me concentre sur ce championnat [de F2], j'essaie de le gagner et j'espère que ce résultat pourra me permettre d'accéder à la F1 un jour", poursuit-il. "Nous ne nous intéressons pas beaucoup à l'IndyCar, nous essayons simplement de rester concentrés sur la F1. C'est mon rêve, mon objectif, et nous essayons d'y accéder avant tout. Évidemment, l'IndyCar est une grande discipline mais, pour le moment, je suis entièrement concentré sur la F1."

Avec Megan White