Bagnaia dans le coup après un vendredi utilisé "comme un test"

Pecco Bagnaia a le sourire des grands jours ce vendredi soir, après avoir dominé la première journée d'essais du Grand Prix d'Espagne. Sur une piste de Jerez qui l'a vu s'imposer lors des deux dernières éditions, le pilote Ducati a retrouvé de bonnes sensations qui lui donnent bon espoir après deux week-ends compliqués.

Encore relativement discret au classement ce matin, l'Italien a peu à peu gagné en solidité tout au long de la journée pour finir par décrocher le meilleur temps. C'est même un nouveau record de la piste qu'il a inscrit, battant d'un centième et demi la référence qu'il avait lui-même établie il y a deux ans en allant chercher la pole.

"On a employé une stratégie différente d'un vendredi normal. On a utilisé ce vendredi comme un test et ça a été très utile. On a testé plus de choses que ce qu'on fait normalement et je suis très content", explique-t-il, sans pour autant vouloir s'étendre sur la nature des changements évalués. "Je ne peux pas le dire, mais c'est quelque chose d'assez gros sur la moto."

"C'était un travail permettant d'avoir de meilleures sensations, et quand on a de meilleures sensations, ça aide à être dans une meilleure position à la sortie des virages", poursuit tout de même Bagnaia. "Pour le moment, mes sensations se sont améliorées. C'est beaucoup mieux au freinage en entrée de virage, il y a moins de mouvements, donc je suis très content."

"Je suis content parce qu'on a réussi à trouver des sensations qui me manquaient depuis un moment, en entrée et en sortie de virage. Ça a été un bon pas en avant parce qu'on a essayé ce gros step à la moitié de la deuxième séance et ça a très bien fonctionné. On est satisfaits, à la fois du rythme et du time attack, ce qui me manquait depuis un moment. Un vendredi positif donc !"

A-t-il pris du plaisir ? "Beaucoup ! C'est moins physique, c'est plus facile de piloter et de tout faire. On peut attaquer et on sent que tout est au point. Ce matin, on a commencé avec plus ou moins la même moto qu'à Austin et on s'est amélioré à chaque sortie. On a essayé différentes choses et c'était de mieux en mieux à chaque run. Quand on ne se sent pas bien sur la moto, on commence à sentir trop de vitesse en entrée, la moto se met à élargir, tout est plus difficile. Or, là, la situation est beaucoup plus facile."

Pecco Bagnaia reste prudent, craignant encore des vibrations en course. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Outre la vitesse qu'il a pu afficher, le double Champion du monde en titre note qu'il n'a pas été gêné par les vibrations devenues un casse-tête pour les pilotes de la GP24. "On n'a pas eu de vibrations, mais normalement elles arrivent le samedi à la course sprint, donc pour cette raison-là, on garde les pieds sur terre", précise-t-il toutefois.

Questionné pour savoir si les soucis sont désormais derrière lui, Bagnaia répond avec autant d'espoir que de prudence : "J'espère, mais je préfère le dire après la course, dimanche. À Austin aussi, je me sentais bien, et puis dans les deux courses j'ai eu du mal, alors on va attendre dimanche et si les sensations restent les mêmes tout le week-end, je pourrai m'estimer très satisfait."

"Je garde les pieds sur terre et j'attends de voir comment va se passer le week-end en général, mais pour le moment c'est certainement un vendredi très positif", ajoute Pecco Bagnaia, qui observe aussi la concurrence. Or, même s'il est difficile de faire des comparaisons très fiables à ce stade, il perçoit de nombreux pilotes très forts, de Maverick Viñales à Jorge Martín, en passant par Marc Márquez, Marco Bezzecchi mais aussi Franco Morbidelli. Le week-end ne fait donc clairement que commencer…