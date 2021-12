Doohan, Sargeant, Drugovich : les premiers transferts de la F2 2022

La saison 2021 de Formule 2 vient à peine de s'achever, mais les annonces se multiplient pour la campagne à venir, alors que des essais auront lieu à Abu Dhabi du 16 au 18 décembre – à partir de demain, donc.

L'on savait déjà que Clément Novalak allait accéder à l'antichambre de la Formule 1 avec MP Motorsport, lui qui y a fait ses gammes lors des deux derniers meetings de 2021 au sein de l'écurie néerlandaise, avec trois 14e places comme meilleurs résultats. Il y sera rejoint par Felipe Drugovich, déjà pilote MP pour sa première année dans la discipline en 2020, qui courait chez UNI-Virtuosi cette saison. Rookie prometteur avec trois succès à son actif, dont un dès son premier meeting, Drugovich n'est pas parvenu à franchir un cap en 2021, la victoire lui ayant échappé malgré quatre podiums. Il tentera de se remettre sur la bonne voie avec MP.

Nombreux sont les pilotes de FIA F3 qui vont monter à l'échelon supérieur, et ce sera le cas de Logan Sargeant. Lui aussi a fait ses débuts en F2 à Djeddah même s'il n'était pas en piste à Abu Dhabi ; ses performances en FIA F3 lui ont permis d'attirer l'attention de Williams, qui l'a recruté au sein de son programme de jeunes pilotes. Il faut dire que Sargeant était passé extrêmement près du titre 2020 en tant que redoublant, à un et quatre points des rookies Théo Pourchaire et Oscar Piastri. Convaincant avec la modeste écurie Charouz cette année, Sargeant s'est maintenu aux avant-postes. Il rejoint désormais en F2 une écurie Carlin qu'il connaît bien pour s'être classé troisième de British F4 et avoir disputé sa première campagne de FIA F3 avec elle.

Du côté d'UNI-Virtuosi, avec la promotion de Guanyu Zhou en Formule 1 et le départ de Felipe Drugovich, le line-up est complètement renouvelé. Marino Sato rejoint l'équipe du Norfolk après deux saisons infructueuses chez Trident, lors desquelles il a marqué un total de deux points. Il sera épaulé par le prometteur rookie Jack Doohan, vice-champion FIA F3 2021, qui a impressionné pour ses débuts en F2 au Moyen-Orient avec notamment la deuxième place des qualifications à Abu Dhabi.

Le vétéran Ralph Boschung, pour sa part, va se lancer dans une cinquième campagne en Formule 2, la troisième chez Campos Racing après 2017 et 2021, ayant signé ses deux premiers podiums dans la discipline à Djeddah et à Abu Dhabi. Roy Nissany, enfin, rempile chez DAMS pour une quatrième saison dans le championnat, lui qui a également obtenu un premier podium cette année.