Comment Alpine aligne les évolutions grâce à une mesure anti-inflation

Alpine est l'une des écuries les plus actives en matière de développement puisqu'elle a apporté des évolutions lors de chacune des manches de la saison 2022 de F1 jusqu'ici. L'écurie basée à Enstone s'est ainsi hissée, juste avant la trêve, en quatrième position chez les constructeurs, devant McLaren.

Pour la seconde saison de suite, les écuries de Formule 1 doivent composer avec les exigences du plafond budgétaire qui limite leurs dépenses. Mais la différence avec l'an passé, c'est que la saison actuelle est la première d'un nouveau cycle réglementaire, et chaque évolution peut donc rapporter gros à mesure que les ingénieurs comprennent les limites des nouvelles règles.

Toutefois, ces évolutions peuvent aussi coûter très cher, forcément, et les écuries de pointe sont particulièrement touchées par la nécessité de se contenir en dépit de leur force de frappe importante. Chez Alpine, qui est un constructeur d'usine à part entière mais joue à un niveau un peu plus modeste, cela ne se ressent pas vraiment ; l'écurie prévoit même un recrutement important afin de continuer à renforcer son personnel pour tenter d'intégrer le top 3.

Il est apparu que l'une des raisons derrière la capacité d'Alpine à alimenter son flux d'évolutions, et donc de dépenses, réside dans une décision stratégique prise tôt dans l'année afin d'anticiper l'augmentation importante des coûts en énergie qui entravent d'autres constructeurs. En prédisant que les prix de l'électricité et du gaz allaient crever le plafond suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la firme a acheté à l'avance autant d'énergie que possible à un coût encore raisonnable pour éviter d'en avoir besoin plus tard.

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine, estime que cette décision a permis à l'équipe d'économiser une somme d'argent considérable, qu'elle a pu consacrer à l'amélioration des performances de sa F1 et de son équipe. "Nous avons acheté de l'énergie tôt et cela nous a fait économiser des millions", a expliqué Szafnauer pour Motorsport.com au moment d'évoquer la progression de son team au cours de la première moitié de la saison. "C'était de l'énergie à venir et un peu de matériel, donc une décision intelligente."

En arrivant en F1, la marque Alpine, qui a pris la suite de Renault, s'est fixé comme objectif de revenir à l'avant de la grille avant la fin de ses 100 premiers Grands Prix. Si le plafond budgétaire peut être vu comme un obstacle à ce projet, Szafnauer estime justement que ce n'est pas le cas puisque son écurie fonctionnait déjà en dessous de la limite. Et la stratégie adoptée en matière d'énergie a bien aidé en 2022.

Otmar Szafnauer et Pat Fry

"Nous sommes, je ne veux pas dire significativement sous le plafond de dépenses, mais confortablement [en dessous]. Cela s'explique en partie par de bonnes décisions stratégiques. Certains des responsables financiers de l'organisation ont vu l'inflation arriver au rythme actuel et ont donc pris de bonnes décisions en achetant tôt des produits, dont on sait qu'ils seront utilisés à l'avenir, à un prix plus avantageux. Et cela a aidé pour cette année. Mais ce n'est que pour une année."

"Cependant, structurellement aussi, nous sommes organisés un peu différemment et, sous le plafond budgétaire, je pense que nous sommes mieux lotis que certaines des autres équipes. Cela nous a donc aidés et nous a permis d'avoir une marge de manœuvre pour embaucher 75 personnes supplémentaires sans nous soucier de dépasser le plafond de dépenses, ce qui est formidable. C'est une bonne situation."

Szafnauer considère également que l'augmentation en urgence de la limite des dépenses, convenue entre les équipes avant la pause estivale, suite aux inquiétudes des rivaux d'Alpine concernant les prix de l'énergie, a contribué à donner encore plus de liberté à son équipe. "Le plafond des coûts a augmenté de 4,3 millions de dollars pour cette année, et je pense que ce sera probablement la même chose pour l'année prochaine."

"Ainsi, les 135 millions de dollars prévus pour l'année prochaine seront probablement de l'ordre de 141 à 145 millions de dollars. En soi, cela nous donne une certaine marge de manœuvre, même si l'an prochain, nous achèterons probablement les produits que nous avons achetés aux prix [avantageux] de l'année dernière aux tarifs [moins avantageux] de l'année prochaine, car nous ne nous étions pas couverts aussi longtemps à l'avance."

"Il y a donc un peu de réflexion à mener sur la part de l'inflation dans le plafond des coûts, mais elle ne sera pas de 100%. Nous devons ainsi comprendre de quelle marge de manœuvre nous disposons pour combler cette marge. C'est donc ce que nous faisons."

Propos recueillis par Jonathan Noble