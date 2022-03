Hamilton "plus frais que jamais" au moment d'aborder 2022

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton a fait une pause dans ses apparitions publiques et ses activités pendant l'hiver après sa défaite controversée face à Max Verstappen à Abu Dhabi. Le pilote Mercedes a été quelque peu désenchanté par la F1 en raison de la façon dont il a perdu son titre, l'ancien directeur de course Michael Masi n'ayant pas appliqué pleinement deux articles du Règlement Sportif.

Mais Hamilton a déclaré qu'il n'avait jamais sérieusement envisagé de quitter la compétition, et il a fait son retour sur la piste le mois dernier avec la nouvelle W13 de l'équipe lors des essais de pré-saison. À 37 ans, Hamilton est proche de la fin de sa carrière en F1, mais il a toujours dit qu'il se sentait au sommet de son art alors qu'il est en quête d'un huitième Championnat du monde, un record.

Dans la perspective de la nouvelle saison, Hamilton a expliqué qu'il avait logiquement réfléchi à son avenir pendant sa pause et son éloignement de la Formule 1, mais qu'il ne voyait aucune raison de s'éloigner du paddock alors qu'il se sentait au top de ses capacités, et que la remise à zéro de l'hiver lui avait été bénéfique.

"Naturellement, je pense qu'à la fin de chaque saison, probablement pour ceux qui ont mon âge, vous pensez bien sûr à l'avenir", a déclaré Hamilton. "Vous vous demandez quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les bonnes décisions à prendre, ce qui est bon pour vous en termes de bonheur général. J'évalue donc toujours toutes mes options."

"Mais je me suis engagé envers l'équipe au début de la saison [dernière] et, en fin de compte, j'aime ce que je fais. J'aime faire partie de l'équipe. J'aime travailler avec, et je l'ai dit tellement de fois, travailler avec tout le monde vers un objectif commun. Je sens que je suis à mon meilleur niveau. Alors pourquoi aurais-je besoin de partir ? Il y a tellement de façons différentes de se recentrer et d'être recentré, et je dirais que cet [hiver] est l'un des meilleurs que j'ai connu. Aujourd'hui, je me sens plus frais que jamais."

Lewis Hamilton

Après sa défaite à Abu Dhabi, Hamilton a été absent de tous les réseaux sociaux jusqu'à quelques jours avant la présentation de la nouvelle Mercedes à la mi-février. Le septuple Champion du monde a reconnu que la F1 était "assurément la dernière chose dont [il voulait] vraiment parler à qui que ce soit" pendant cette pause, car il a donné la priorité au temps passé avec sa famille.

"Bien sûr, je parle de ces choses à mon père, car c'est quelque chose que nous avons commencé ensemble, mais nous n'avons pas abordé le sujet", a déclaré Hamilton. "En général, il s'agissait plutôt d'être présent, de vivre le moment présent, de créer des souvenirs. Je sais que parfois, dans la vie, nous sommes tellement concentrés, et coincés dans certaines choses comme le travail, que nous oublions de faire cela. C'était un moment formidable pour se rafraîchir, se souvenir. C'est la meilleure période que j'ai passée avec ma famille."

Après avoir participé aux premiers essais à Barcelone le mois dernier, Hamilton retournera dans le cockpit de la Mercedes W13 la semaine prochaine, lorsque les seconds tests débuteront à Bahreïn le 10 mars. Ces trois jours d'essais seront suivis du Grand Prix de Bahreïn, qui ouvrira la saison, le 20 mars.