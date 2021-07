Hamilton dément l'idée "bête" selon laquelle il a ralenti les Red Bull

La fin des qualifications du Grand Prix de Hongrie a été l'occasion d'une nouvelle mini-controverse, à la suite du ralentissement des pilotes dans leur dernier tour de préparation. D'aucuns ont accusé Lewis Hamilton d'avoir volontairement ralenti pour tenter de gêner les Red Bull qui étaient toutes deux derrière lui.

Interrogé sur le sujet, Christian Horner le directeur de l'écurie autrichienne a parlé d'un "jeu" de la part du septuple Champion du monde, tout en affirmant n'avoir aucun "problème majeur" avec cela et que le Britannique en avait "le droit". Après la pole signée par Hamilton, Romain Grosjean, qui a couru en F1 en 2009 puis entre 2012 et 2020, a tweeté : "Si ça a été fait volontairement, ce n'est pas beau..."

L'analyse des temps des tours de sortie du pilote Mercedes lors des qualifications a démontré que ce tour prétendument "lent" était en fait quatre secondes plus rapide que celui réalisé avant le tour qui lui a permis de s'offrir la pole.

Quand les propos de Horner ainsi que le message de Grosjean lui ont été rapportés en conférence de presse, Hamilton a lancé : "Je veux dire, c'est tellement bête. Tout le monde allait lentement : vous n'avez pas vu les autres ? Je ne comprends pas. Vous pensez que j'aurais dû aller plus vite et être plus proche de Valtteri ? Je veux dire, tout le monde faisait un tour de piste lent. Ce n'était pas différent, vraiment, de n'importe quel autre tour."

"Bien sûr, à chaque fois que nous sortons, nous essayons de préparer les pneus et de les garder plus frais parce qu'ils deviennent très chauds tout au long du tour. Je n'ai pas utilisé de tactique. Je n'ai pas besoin de jouer. Je sais ce que je fais dans la voiture et elle est assez rapide, nous n'avons pas besoin d'ajouter de la tactique. Donc, ceux qui font ces commentaires ne savent clairement rien du travail que nous faisons ici, c'est probablement pourquoi ils ne pilotent pas ici."

Expliquant sa lenteur dans la pitlane et la sortie des stands, Hamilton a déclaré : "Nous étions l'une des dernières voitures à sortir. Je savais que devant ces gars-là, devant Valtteri et ceux qui étaient devant lui, ils allaient tous se regrouper vers la fin du tour, alors j'ai essayé de faire un écart aussi grand que possible."

"Et même avec ça, à la fin du tour, nous devions encore ralentir et attendre que tout le monde se lance. Donc, j'essayais simplement de m'assurer que j'avais le meilleur écart devant moi. Mais, en fin de compte, je pense qu'aucun d'entre nous n'avait probablement la meilleure préparation lors de ce tour parce que tout le monde allait lentement."

Hamilton a également indiqué que son dernier tour de chauffe "n'était clairement pas parfait", puisque son tour lancé a été 2,335 secondes plus lent que le "joli" tour qu'il avait réalisé au début de la Q3 et qui était finalement suffisant pour la pole.

"Vers la fin [du dernier tour de chauffe de la Q3], j'ai probablement perdu trop de température dans les pneus, à l'avant", a-t-il déclaré. "Donc oui, au début du tour, ce n'était pas génial et ça n'a pas semblé s'améliorer plus tard dans le tour. Mais je suis vraiment reconnaissant à l'équipe d'avoir travaillé si dur pour que la voiture soit là où elle est aujourd'hui."

