Hamilton : Le rebond gâche le potentiel de la Mercedes W15

Après une journée de jeudi peu satisfaisante, Lewis Hamilton est passé à un aileron arrière générant plus de charge ce vendredi en vue des qualifications, afin de trouver plus de stabilité même si cela s'est fait au détriment de sa vitesse de pointe. Respectivement 11e et 10e en Q1 et Q2, le septuple Champion du monde a finalement pris la huitième place en Q3, 0"144 derrière George Russell.

Revenant sur sa séance, Hamilton a souligné que le rebond rencontré, notamment dans la première partie du circuit, n'avait pas aidé : "Les qualifications n'ont vraiment pas été bonnes du tout", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur sa séance. "J'ai vraiment eu du mal avec la voiture [jeudi]. Lors des EL3, j'étais vraiment beaucoup plus satisfait, avec un aileron un peu plus grand, mais je perdais deux dixièmes dans la ligne droite."

"En revanche, j'ai retrouvé un peu de stabilité et j'étais beaucoup, beaucoup plus content, et j'ai pensé que j'allais continuer sur cette lancée en qualifications. Mais malheureusement, les rebonds sont toujours là. Il est très, très, très difficile de composer avec durant une séance. C'est pourquoi nous étions si lents dans le premier secteur."

En dépit de ce problème qui ne sonne pas vraiment comme une nouveauté chez Mercedes, Hamilton estime que la W15 a bien plus de potentiel que sa devancière. "Je pense que si l'on retire ça, la voiture est vraiment bien meilleure que l'année dernière, dans tous les domaines. C'est juste que ça nous pose vraiment de gros problèmes. Dans le deuxième ou le troisième secteur, nous étions beaucoup plus proches, et nous sommes capables d'être plus proches dans les autres virages, mais dans le premier secteur, c'est la même chose que l'année dernière."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton a déclaré qu'il jouerait la carte de la sérénité pendant la course ce samedi, sur un circuit réputé pour les... rebondissements qu'il peut produire. "Je veux dire, bon sang, je me suis qualifié en neuvième et huitième position, donc mes deux séances de qualifications ont été épouvantables. [En course], il s'agira juste de rester cool. Et je vais juste essayer de m'amuser. C'est ainsi, mais on ne se bat pas pour la première place, pour la victoire. J'essaierai donc de marquer le plus de points possible."

Du côté du responsable de l'ingénierie de piste de Mercedes, Andrew Shovlin, on reconnaît que la W15 manque de compétitivité sur le tracé de Djeddah et que l'écurie adoptera donc une approche opportuniste en course : "Notre performance dans les virages à haute vitesse n'était pas assez bonne. Nous avons légèrement amélioré la voiture pendant la nuit, mais nous devrons faire mieux avant Suzuka et Melbourne."

"Nous ne savons pas vraiment où tout le monde se situera demain en ce qui concerne le rythme sur les longs relais. [Max] Verstappen semblait être en tête du peloton, mais c'est assez serré derrière, et peu de voitures ont fait des relais suffisamment longs pour avoir une lecture claire de la dégradation. C'est en général une course pleine d'incidents ici, donc des opportunités peuvent se présenter à nous demain. Nous essaierons d'en profiter, mais aujourd'hui nous n'avons pas été assez bons."

Avec Adam Cooper