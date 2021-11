Hamilton récupérera son nouveau moteur à Djeddah

La victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix du Qatar est de bon augure pour Mercedes quant à la suite des événements, pour une raison simple : après avoir été équipé d'un moteur neuf à São Paulo, qui a contribué à son impressionnante remontée, l'Anglais s'est imposé avec l'ancien exemplaire sur un circuit de Losail ne comptant qu'une longue ligne droite. "Ici, nous avions le moins puissant des deux dans la voiture, en raison de la nature du circuit", a expliqué Andrew Shovlin, directeur de l'ingénierie piste.

Le but était donc de ne pas user inutilement le nouveau moteur et le pari a été remporté avec cette victoire qui lui permet de revenir à huit points de Max Verstappen au classement général. Désormais, Hamilton va récupérer celui utilisé au Brésil afin de bénéficier d'une puissance aussi élevée que possible dans les longues pleines charges du circuit urbain de Djeddah.

"Nous avons vu une grande fluctuation des performances lors des dernières courses, mais si l'on regarde la piste saoudienne, je pense qu'elle devrait nous convenir. Pour Lewis, nous allons mettre le moteur plus puissant dans la voiture, cela va lui donner un moteur utile", confirme Shovlin.

"En Arabie saoudite, ce devrait être un bon circuit pour nous, mais nous savons cette année que quand nous pensons que c'en est un bon, ça peut tourner dans l'autre sens", précise le directeur d'équipe Toto Wolff sur Sky Sports F1. "Mais ce sont de longues lignes droites et nous allons sortir notre artillerie lourde – le moteur – pour l'Arabie saoudite. Espérons que Valtteri [Bottas] sera à l'avant car nous avons besoin de lui, mais en tout cas, si [Hamilton et Verstappen] finissent tous les deux la course, ça se jouera à Abu Dhabi."

Cependant, Mercedes est conscient de ne pas pouvoir crier victoire pour le Grand Prix d'Arabie saoudite, d'autant qu'en cette saison 2021 la hiérarchie attendue sur chaque circuit n'est pas forcément celle constatée.

"La piste devrait convenir à la voiture, mais nous aurions probablement dit à Austin que nous pensions pouvoir concevoir de bons réglages et nous battre avec Red Bull, mais ils avaient un petit avantage là-bas. Nous prenons donc toujours soin de ne pas nous rendre sur une course en pensant que tout ira dans notre sens. Ce que nous savons, en revanche, ce sont les choses que nous devons réussir au niveau des réglages, au niveau des pneus et de leur fonctionnement. C'est ce que nous allons être occupés à faire lors des prochains jours : nous assurer de saisir toutes les opportunités possibles d'arriver là-bas en bonne forme", conclut Shovlin.