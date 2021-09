Hamilton : "Red Bull était trop rapide pour nous"

Lewis Hamilton a cravaché pendant plus de 70 tours mais aujourd'hui, la victoire était uniquement promise à Max Verstappen. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix des Pays-Bas devant son public et a parfaitement géré sa course, laissant Hamilton tenter désespérément de le rattraper.

Le Britannique y est parvenu à plusieurs reprises pendant l'épreuve en faisant descendre l'écart sous la barre des deux secondes, mais le pilote Mercedes n'a jamais été suffisamment proche de son adversaire pour porter une attaque ou activer son DRS. À l'arrivée, le Champion du monde en titre n'a pu que s'avouer vaincu et applaudir Verstappen, qui a repris les commandes du championnat et pris trois points d'avance.

"Quelle course, quelle foule", a lancé le pilote Mercedes. "Honnêtement, ça a été un week-end incroyable. Max a fait un excellent travail, félicitations à lui. J'ai tout donné aujourd'hui, j'ai attaqué aussi fort que je le pouvais. Mais [Red Bull] était trop rapide pour nous. J'ai passé un moment incroyable ici, aux Pays-Bas. Merci à la foule, merci beaucoup de nous avoir reçu."

Hamilton et Mercedes ont pourtant fait de leur mieux pour faire basculer la course, notamment en prenant systématiquement l'initiative lors des arrêts au stand. Néanmoins, Red Bull a été capable de couvrir l'undercut du Britannique à chaque fois. De plus, selon Hamilton, le Néerlandais avait la chance de son côté au moment de dépasser les retardataires.

"À partir de maintenant, je vais l'appeler Noé [Hamilton veut dire Moïse, ndlr]", a-t-il plaisanté au sujet de Verstappen. "À chaque fois qu'il tombait sur du trafic, [les pilotes retardataires] s'écartaient du chemin. C'était très difficile de négocier tout ce trafic. [Red Bull] avait un avantage, et c'était très difficile de se suivre ici."

Maigre lot de consolation, Hamilton a récupéré le point du meilleur tour en course dans l'ultime boucle du Grand Prix et n'a perdu que six points sur son rival. Le pilote Mercedes a particulièrement apprécié ce dernier tour pied au plancher sur le toboggan de Zandvoort. "Le dernier tour a été l'une des meilleures parties de la course pour moi, parce que cette piste est tout simplement incroyable sur un seul tour, avec peu de carburant. C'est maintenant l'un de mes circuits préférés. J'ai hâte de revenir ici l'année prochaine", a conclu Hamilton.