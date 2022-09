Hamilton : Ricciardo "trop talentueux" pour être réserviste Mercedes

Charger le lecteur audio

À ce jour, l'avenir de Daniel Ricciardo est incertain. Cruellement en manque de performance, le pilote McLaren a accepté à contre-cœur de quitter cette écurie qui ne veut plus de lui, alors que son contrat courait jusqu'à fin 2023. Désormais, il s'efforce de trouver un baquet ailleurs : Alpine ? Williams ? Haas ?

La dernière rumeur est plus surprenante : d'après le Daily Mail, Ricciardo pourrait rejoindre Mercedes en tant que pilote de réserve. Cependant, interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi, Lewis Hamilton a pris la défense de son pair : "Je pense qu'il devrait être titulaire, personnellement. Il est bien trop talentueux pour [être réserviste], et il a montré qu'il méritait de courir parmi nous tous. Bien sûr, s'il faisait partie de notre équipe, ce serait super. Mais un rôle de troisième pilote n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui. Si j'étais son manager, il serait titulaire !"

Quelques instants plus tard, George Russell a également eu l'opportunité de donner son avis à ce sujet, abondant dans le sens de son aîné. "Je pense que le palmarès de Daniel parle de lui-même", a déclaré le jeune Anglais. "Ce pilote mérite véritablement un baquet sur la grille de Formule 1, et ce serait vraiment dommage qu'il ne soit pas là la saison prochaine. Mais évidemment, de notre côté, qu'un pilote de son calibre rejoigne l'écurie dans quelque rôle que ce soit sera un vrai coup de fouet."

Ricciardo, quant à lui, continue d'évaluer ses options et reste ouvert : "La vérité est que je ne ferme aucune porte, non seulement pour l'an prochain mais aussi pour l'avenir. Je ne sais pas encore à quoi va ressembler l'année prochaine. Comme l'a dit Lewis, j'ai envie d'être sur la grille, j'ai envie de faire la course. Je l'ai évoqué il y a quelques semaines : bien que ce soit certainement une période difficile de ma carrière, cela n'enlève rien à mon amour de ce sport et à mon envie de rester ici et de concourir. Bien sûr, il y a déjà eu de nombreuses discussions et beaucoup de réflexion concernant l'an prochain et au-delà, mais je ne suis toujours pas sûr de ce à quoi cela va ressembler."

Lewis Hamilton (Mercedes) et Daniel Ricciardo (McLaren) en conférence de presse

Hamilton n'a pas l'intention de prendre sa retraite

Quant à la possibilité qu'un contrat de troisième pilote pour Ricciardo puisse entraîner une titularisation en 2024, Lewis Hamilton est prompt à mettre les choses au clair sur son éventuel départ de la Formule 1, lui qui disputera l'an prochain sa 17e campagne dans l'élite.

"Cela fait des années que les rumeurs de retraite vont et viennent. Personnellement, je me sens en meilleure santé que jamais. Je me sens en forme, j'adore ce que je fais, et je ne prévois pas du tout d'arrêter bientôt – désolé mon pote !" répond-il avec un sourire adressé à l'Australien.

"Depuis que j'ai signé avec Mercedes en 1997 [en tant que jeune pilote McLaren, ndlr], mon objectif a toujours été d'être avec eux. J'adore ce long partenariat que nous avons. Je pense que nous entreprenons beaucoup de choses positives, non seulement dans ce sport mais aussi en dehors. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à accomplir ensemble. Je veux y participer. Je pense que je vais rester chez Mercedes jusqu'à ma mort. Je crois pouvoir continuer à courir pas mal de temps, et je vais aller dans cette direction."

