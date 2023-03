Rumeurs de retraite : Hamilton répond à Button et Hill

Charger le lecteur audio

Jenson Button, Champion du monde 2009 de F1, et Damon Hill, Champion du monde 1996, ont fait part de leur opinion sur la suite de la carrière de Lewis Hamilton, estimant qu'une nouvelle saison au volant d'une Mercedes pas assez compétitive pour jouer régulièrement la victoire et donc le titre pourrait pousser le septuple Champion à se retirer de la discipline.

Il faut dire que la saison qui va débuter est la dernière du contrat actuel avec Mercedes et, même si les discussions ont commencé, l'avenir du Britannique arrivé en Formule 1 en 2007 et désormais âgé de 38 ans pose question, générant des rumeurs avant même les premiers tours de roue des monoplaces 2023 en Grand Prix.

Interrogé sur les commentaires de Button et Hill, Hamilton a déclaré : "En fin de compte, les gens créent des rumeurs sans faits, ce n'est jamais utile. Et on aurait pu penser qu'ils le sauraient tous les deux depuis le temps. Je suis chez Mercedes depuis que j'ai 13 ans. Après une année difficile comme l'année dernière, je suis toujours là. Que nous ayons ou non une année difficile cette année, je serai toujours là."

"Je suis un battant, et nous nous battons en équipe. J'aime le défi de trouver des solutions et je crois toujours être capable de pousser la voiture dans des situations que d'autres ne peuvent peut-être pas atteindre. Et j'aime ce défi. Bien sûr, j'aimerais commencer la saison avec une excellente voiture. Mais je pense que c'est le chemin qui compte vraiment. Donc il n'y a pas de blocage avec notre contrat."

Hamilton insiste par ailleurs sur le fait qu'il a largement le temps de conclure un nouveau contrat. "J'ai toujours été très, très détendu. Je n'ai pas l'impression de devoir tout faire tout de suite. Je suis dans une position très chanceuse. Ça se fera quand nous serons prêts. J'ai une excellente relation avec Toto [Wolff] et avec Mercedes. Nous nous soutenons pleinement les uns les autres. Et je suis vraiment impatient de construire l'avenir ensemble."

"Je suis vraiment fier du travail que nous faisons sur et en dehors de la piste, et des potentielles nouvelles choses que nous pourrons faire à l'avenir. Donc nous y arriverons ; à moins que quelque chose ne se produise dans notre relation et que Toto et moi nous retrouvions sur le ring ! Sinon, tout va bien."

