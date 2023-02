Mercedes et Hamilton ont entamé leurs discussions contractuelles

Charger le lecteur audio

Cette année, Lewis Hamilton est en fin de contrat avec Mercedes. L'accord liant les deux parties prendra fin au terme de la saison à venir, la 17e dans l'élite pour le septuple Champion du monde.

À première vue, un nouvel accord ne semble être qu'une formalité ; Hamilton et son écurie ont déclaré leur intention de poursuivre l'aventure ensemble, le Britannique souhaitant un contrat pluriannuel. Cependant, on sait que les négociations ne sont pas toujours simples. En 2021, ce n'est que le 8 février que Hamilton avait enfin signé pour cette même saison, avant de prolonger dès le 3 juillet de la même année jusqu'à fin 2023.

Pour l'instant, il n'y a manifestement pas urgence à parapher une entente pour 2024. "Nous avons fait quelques-uns de ces contrats par le passé, et ils changent peu d'une version sur l'autre, alors ce n'est habituellement pas complexe en dehors des termes essentiels", confie le directeur d'équipe Toto Wolff à l'occasion de la présentation de la Mercedes W14. "Nous avons eu une première discussion. Mais je ne veux m'engager sur aucun délai, car ce n'est pas important pour lui ni pour nous à ce stade. Nous allons trouver le bon moment."

Un nouveau contrat d'au moins deux ans couvrirait les saisons 2024 et 2025, à l'issue de laquelle Hamilton sera proche de son 41e anniversaire, mais l'âge n'est pas un problème pour Wolff : "Je pense que ses 38 ans ne jouent pas de rôle pour son prochain contrat. Si l'on regarde comme certains athlètes de premier plan ont repoussé les limites avec succès dans le monde entier… Je pense à Tom Brady, qui a 45 ans : il est sur le terrain, il lance la balle et il se fait plaquer. L'âge ne joue donc pas de rôle." Fernando Alonso, lui, a déjà 41 ans et au moins deux saisons devant lui avec Aston Martin.

Le doyen des pilotes n'est pour l'instant pas Lewis Hamilton mais Fernando Alonso

"Nous avons toujours trouvé de bonnes solutions qui reflètent sa valeur pour l'écurie et pour la F1, et en même temps, je pense que Mercedes est l'endroit où il veut être. Ces choses-là n'ont jamais été un point de contentieux", ajoute l'Autrichien.

Reste à savoir l'influence que pourraient avoir les performances de Mercedes sur la motivation de Hamilton. Le recordman de succès dans la catégorie reine du sport automobile a connu l'an passé sa première saison sans victoire ni même pole position.

"Il sait ce dont il dispose avec cette équipe", assure Wolff. "Nous avons remporté huit titres des constructeurs consécutifs – je ne dis rien que vous ne sachiez pas déjà. Nous nous sommes plantés l'an dernier, mais les ressources et les aptitudes sont là, il faut juste que nous continuions le développement comme la saison dernière. Je ne pense pas que Lewis ait le moindre doute sur la capacité de l'écurie à être performante."

Propos recueillis par Luke Smith