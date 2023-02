Mercedes révèle une W14 noire pour la saison 2023 de F1

Charger le lecteur audio

La W14 remettra-t-elle en selle l'écurie Mercedes dans la lutte pour les titres mondiaux ? La question est évidemment dans tous les esprits ce mercredi matin alors que l'écurie basée à Brackley a dévoilé sa toute nouvelle Formule 1 pour la saison 2023 du Championnat du monde, en présence de ses pilotes George Russell et Lewis Hamilton, sur le circuit de Silverstone.

Comme cela était pressenti, les Flèches d'Argent vont redevenir les Flèches d'Ébène puisque la livrée 2023 est entièrement noire, comme lors des saisons 2020 et 2021. Cette fois, en revanche, c'est avant tout pour des questions de réduction du poids, un clin d'œil, finalement, à la légende des débuts de la livrée argentée. La philosophie à pontons étroits a été maintenue même s'ils semblent plus épais que ceux de la W13, alors que la zone du capot moteur en forme d'étagère est clairement visible, avec un creusement prononcé pour faciliter l'écoulement de l'air.

Mercedes aura bien entendu à cœur d'effacer une campagne 2022 qui a marqué un brutal coup d'arrêt à son hégémonie qui durait depuis 2014 et le début de l'ère turbo hybride. Avec la W13, l'équipe allemande pensait aborder la révolution réglementaire armée d'un concept "zéro ponton" redoutable ; il s'est en réalité révélé bien moins prometteur que prévu en raison d'un marsouinage et de rebonds particulièrement prononcés qui ont longtemps empêché l'écurie de pouvoir exploiter son potentiel. Si la fin de saison a été plus intéressante en matière de résultats et de performances, grâce à son développement, le retard sur Red Bull demeurait globalement important.

Chez les pilotes, George Russell sort d'une première saison convaincante au volant d'une voiture à l'étoile, après trois ans de formation chez Williams. Celui qui fête en ce 15 février son 25e anniversaire s'était offert le cadeau de la seule pole (au Grand Prix de Hongrie) et de la seule victoire (au GP de São Paulo) signées par Mercedes en 2022, mais également de devancer au classement pilotes son illustre équipier.

Pour le septuple Champion du monde, justement, si la campagne 2022 n'a pas été catastrophique, elle a tout de même là aussi mis fin à une série marquante : celle des saisons consécutives avec au moins une victoire et une pole position. Nul doute que Hamilton sera le premier à souhaiter que Mercedes revienne dans la lutte pour démontrer qu'à désormais 38 ans, il peut encore jouer la gagne et le titre.