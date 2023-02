Stratégie : Ferrari va faire "de petits ajustements" pour 2023

Charger le lecteur audio

Parmi les problèmes rencontrés par Ferrari en 2022, le plus commenté a sûrement été la stratégie. Des pneus usés de Charles Leclerc au restart en Grande-Bretagne à ses intermédiaires sur piste sèche lors des qualifications à Interlagos, sans oublier des gommes dures qui l'ont vu dégringoler dans la hiérarchie en Hongrie, de nombreuses opportunités ont été manquées par ce biais.

Face aux erreurs stratégiques, aux problèmes de fiabilité et au développement plus lent que celui de Red Bull, le directeur d'équipe Mattia Binotto a été contraint de démissionner, remplacé par Frédéric Vasseur. Ce dernier a rapidement déclaré sa réticence au chamboulement, préférant une approche plus posée, mais des mesures vont néanmoins être prises.

"Oui, nous allons faire de petits ajustements", a indiqué Vasseur à l'occasion de la présentation de la nouvelle Ferrari SF-23. "Mais ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que vous ne voyez que la partie visible de l'iceberg. Et quand vous avez parlé de stratégie, vous parliez de stratège et de stratégie. Ce n'est pas juste une personne qui appuie sur un bouton. Ce sont des logiciels, c'est l'équipe à l'usine, ce sont des procédés sur le muret des stands. C'est un contexte global, ce n'est pas qu'une personne."

Directeur sportif de la Scuderia, Laurent Mekies a expliqué qu'il y avait eu "des analyses très, très approfondies de 2022" afin d'étudier "où sont nos lacunes, car il ne sert à rien de se cacher". Le Français a précisé : "Nous avons appris certaines choses à nos dépens l'an dernier, alors nous avons évidemment tout analysé à 360°. Autrement dit, nous nous concentrons sur le fait de donner à notre personnel la meilleure plateforme pour s'exprimer. Nous avons revu nos procédés, nous avons revu la manière dont nous travaillons, afin d'assurer que chacun puisse s'exprimer au mieux individuellement et, bien sûr, collectivement."

Rappelons que Ferrari attend toujours son premier titre mondial depuis la saison 2008, où l'écurie avait été couronnée chez les constructeurs ; côté pilotes, il faut remonter à 2007 avec Kimi Räikkönen.

Propos recueillis par Roberto Chinchero