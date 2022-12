Hamilton et Russell pourraient guider Mick Schumacher, selon Ralf

Charger le lecteur audio

Après deux années comme titulaire chez Haas, Mick Schumacher se retrouve désormais sans baquet pour la saison 2023 de Formule 1. L'Allemand va, en sus, quitter la filière Ferrari qui le soutenait depuis quelques années, l'éloignant donc d'autres chances de volant dans des écuries motorisées par la Scuderia.

Le temps est donc venu pour le fils du septuple Champion du monde Michael Schumacher d'explorer d'autres pistes, à commencer par celle d'un poste de réserviste dans le paddock. Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'une arrivée chez Mercedes en cette qualité est évoquée, la marque à l'étoile ayant perdu Nyck de Vries (qui a rejoint AlphaTauri en tant que titulaire pour 2023) et Stoffel Vandoorne (parti chez Aston Martin comme réserviste/essayeur). Dans le même temps, le directeur exécutif des Flèches d'Argent, Toto Wolff, n'a pas manqué de faire du pied au pilote de 23 ans.

Pour l'oncle de Mick, Ralf Schumacher, lui-même ancien vainqueur de Grands Prix en F1, l'opportunité de pouvoir intégrer Mercedes est du genre de celles qui ne se refusent pas tant le potentiel pour y progresser est grand, même à un poste qui le placerait en coulisses : "Mick vise un retour dans un cockpit de titulaire", a-t-il d'abord rappelé pour Sky.

"Comme étape intermédiaire, un engagement en tant que pilote d'essais et de réserve chez Mercedes est évoqué. Pour Mick, ce serait certainement une démarche judicieuse car il pourrait travailler avec une équipe qui a beaucoup d'expérience et qui pourrait l'aider à progresser. Les procédures chez Haas et Mercedes sont différentes et c'est quelque chose dont Mick peut bénéficier."

"Pour lui, il serait assurément important de travailler avec une équipe comme Mercedes, de faire du travail en simulateur, d'apprendre de Lewis Hamilton et George Russell, qui ont tous deux gagné des courses ou, dans le cas de Hamilton, des Championnats du monde. Mick pourrait acquérir une expérience d'une richesse incroyable là-bas."

Ce serait aussi une nouvelle expérience pour Mick [...] d'être enfin dans une équipe qui le soutient. Ralf Schumacher

"Hamilton est maintenant si avancé en âge qu'il transmet beaucoup de choses aux jeunes pilotes. Tout bien considéré, ce serait incroyable pour Mick de travailler avec ces deux pilotes et avec une telle structure, surtout parce qu'ils veulent de lui. On peut difficilement le dire plus clairement, comme l'a fait Toto Wolff. Ce serait aussi une nouvelle expérience pour Mick après une telle année, d'être enfin dans une équipe qui le soutient."