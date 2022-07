Hamilton : Russell a "toutes les qualités" pour faire gagner Mercedes

Charger le lecteur audio

Après avoir fait ses gammes chez Williams pendant trois saison, George Russell a reçu une belle promotion en rejoignant Mercedes cet hiver. Son adaptation au sein de l'écurie octuple Championne du monde en titre a été très rapide puisque sur les onze premiers rendez-vous de 2022, Russell a fini à dix reprises dans le top 5, est monté trois fois sur le podium et a temporairement mené le Grand Prix d'Espagne. Et cette régularité paye, puisqu'il devance de 19 points Lewis Hamilton au championnat.

Habitué aux longues collaborations, lui qui a passé trois saisons avec Jenson Button, quatre avec Nico Rosberg et cinq avec Valtteri Bottas, Hamilton repart de zéro cette saison en étant associé à un nouveau coéquipier. Bien qu'ils n'aient jamais partagé un garage et malgré la barrière de l'âge (13 ans les séparent), les deux hommes s'entendent bien. Encore mieux, le septuple champion n'a pas tari d'éloges envers Russell et lui a prédit un avenir radieux avec la marque à l'étoile.

"Je ne dirais pas [qu'être le coéquipier de Russell] est difficile", a-t-il expliqué, relayé par le site officiel de la F1. "C'est agréable, nous travaillons incroyablement bien ensemble. George est super positif, il a un impact positif sur l'environnement de travail. Dans l'ensemble, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui et c'est génial de le voir réussir. Il fait du très bon travail, il récolte de gros points pour l'équipe et il va continuer à s'améliorer, il va continuer à le faire pendant longtemps."

"Je vois clairement qu'il a en lui un grand potentiel [pour être champion], il est au bon endroit pour y parvenir également. Que je sois là ou non, il a toutes les qualités pour faire avancer cette équipe à l'avenir et la mener au succès, donc je pense que l'équipe a fait le bon choix. J'espère que je pourrai contribuer un peu à sa progression."

Hamilton et Russell signant des autographes.

Le bon début de saison de Russell est certes encourageant pour son avenir chez Mercedes, toutefois l'intéressé ne veut pas s'emballer. Conscient de la rapidité avec laquelle une bonne dynamique peut s'effondrer, le Britannique s'est dépeint en alpiniste sur le podcast Beyond The Grid et a affirmé que son ascension était loin d'être finie.

"J'aime voir les choses de manière un peu plus objective", a-t-il expliqué. "Les choses peuvent vite changer en F1 et, sans aucun doute, signer un morceau de papier pour rejoindre la plus grande équipe de cette époque est évidemment un grand moment. Mais si je ne suis pas performant, si je me fais botter le cul (sic) par le plus grand pilote de tous les temps, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que dans un an, j'aurai probablement pris la porte."

"C'était une grosse marche à franchir dans ma progression mais c'est comme celui qui grimpe une montagne, il pense qu'il est sommet mais en levant les yeux il voit que le pic est à des kilomètres et une fois arrivé, il y a un autre pic. C'est un peu la façon dont je vois les choses. Il y a beaucoup de choses à célébrer pour un moment comme celui-là. Je veux être Champion du monde, je veux gagner des courses, et signer ce contrat ne garantissait rien."