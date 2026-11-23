Formule 1 GP de Las Vegas

Hamilton sidéré par le manque de vitesse de pointe de Ferrari à Las Vegas

Lewis Hamilton a été surpris par le manque de vitesse de la Ferrari SF-26 dans les longues lignes droites du circuit urbain de Las Vegas.

Benjamin Vinel

Publié: 23 nov. 2026, 14:18

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Manuel Eletto

Lewis Hamilton estime que le déficit de vitesse de pointe de la SF-26 a été encore plus "brutal" que prévu sur les longues lignes droites de Las Vegas.

Hamilton et Charles Leclerc ont tous deux été éliminés en Q2 et ont terminé la course aux 7e et 10e places, leur potentiel ayant été compromis par une pénalité de 10 secondes chacun, dont une infligée à Leclerc pour avoir percuté son coéquipier, ce qui n'a évidemment pas arrangé les choses.

Lire aussi :

Le rythme réel de Ferrari était meilleur qu'en qualifications – les deux pilotes sont restés à moins de cinq secondes du leader pendant la majeure partie de la course –, mais Hamilton estime que leur manque de vitesse de pointe leur a coûté cher alors que la course en "yo-yo" a fait son grand retour.

"Nous savions que nous avions un déficit de rythme dans les lignes droites, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit aussi brutal ici, avec ces longues lignes droites", a commenté le Britannique. "C'était toujours important de se retrouver derrière une voiture et, pour essayer de remonter, il fallait constamment veiller à être dans l'aspiration. Sinon, on est une cible facile pour les autres."

"La Mercedes et la Red Bull sont impressionnantes en termes de puissance en ligne droite. Vraiment impressionnantes. Mon moteur était à la limite, il n'y avait plus rien à en tirer. J'appuyais sur le bouton aussi fort que possible pour tenter de dépasser."

La vitesse de pointe d'Hamilton en course a été de 316,7 km/h, soit 13,4 km/h de moins que celle de Leclerc, qui a signé la meilleure vitesse de pointe avec 330,1 km/h. Les Mercedes et Red Bull les plus rapides ont respectivement atteint 320,6 km/h et 314,3 km/h.

Kimi Antonelli devant Lewis Hamilton à Las Vegas.

Photo de: Manuel Eletto

"J'ai lutté autant que possible et donné tout ce que je pouvais pour aller chercher ces points aujourd'hui. Nous avons constamment dû faire face à des difficultés. Je suis resté concentré", a ajouté le pilote Ferrari, avant de réagir à sa pénalité pour avoir quitté la piste et en avoir tiré un avantage.

"Les 10 secondes, c'était complètement dingue et très, très sévère", estime-t-il. "J'essayais d'éviter de percuter la McLaren. Ils auraient simplement pu me demander de rendre la position. Dix secondes, c'est complètement absurde. Mais je suis revenu et j'ai retrouvé la lutte, et je voyais Max devant."

Cela illustre à quel point le rythme de Ferrari était raisonnablement bon, mais le directeur de l'équipe, Fred Vasseur, peinait à trouver le moindre élément positif après un nouvel accrochage entre ses pilotes.

"Je ne veux pas dire que le rythme était bon ou quoi que ce soit, parce qu'à mes yeux, aujourd'hui, c'est anecdotique", a fermement commenté le Français. "Bien sûr, lorsque nous sommes revenus et que nous avons dépassé les McLaren, j'ai eu un sentiment positif. Mais honnêtement, ce n'est pas le sujet qui me préoccupe."

Avec Cihangir Perperik et Ronald Vording

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Verstappen fait confiance à la F1, mais préférerait rester chez lui

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Benjamin Vinel





Hamilton : "L'état d'esprit de Charles Leclerc nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui"



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



Hamilton : "L'état d'esprit de Charles Leclerc nous a coûté beaucoup de points aujourd'hui"





Hadjar et Pérez pénalisés après le Grand Prix de Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



Hadjar et Pérez pénalisés après le Grand Prix de Las Vegas





La revanche cinglante de Verstappen sur Russell : "Il est très loin de mon niveau"



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



La revanche cinglante de Verstappen sur Russell : "Il est très loin de mon niveau"

Plus de

Lewis Hamilton





Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



2 h



Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc





Vasseur exaspéré par "l'escalade des tensions" entre Hamilton et Leclerc chez Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



Vasseur exaspéré par "l'escalade des tensions" entre Hamilton et Leclerc chez Ferrari





Leclerc reconnaît une situation "inacceptable" après un nouvel incident avec Hamilton



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



1 j



Leclerc reconnaît une situation "inacceptable" après un nouvel incident avec Hamilton

Plus de

Ferrari





Verstappen avance une explication au manque de vitesse de pointe de Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



2 j



Verstappen avance une explication au manque de vitesse de pointe de Ferrari





"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



2 j



"Une seconde perdue en ligne droite" : Leclerc déplore le déficit "dingue" de Ferrari





Aucune Ferrari en Q3 à Las Vegas : Hamilton explique son élimination



Formule 1



Formule 1



GP de Las Vegas



2 j



Aucune Ferrari en Q3 à Las Vegas : Hamilton explique son élimination

Dernières actus





Hamilton sidéré par le manque de vitesse de pointe de Ferrari à Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



3 min



Hamilton sidéré par le manque de vitesse de pointe de Ferrari à Las Vegas





Marc Márquez : Maîtriser mon instinct a été la clé du titre 2026



MotoGP



MGP MotoGP



GP du Portugal



32 min



Marc Márquez : Maîtriser mon instinct a été la clé du titre 2026





Verstappen fait confiance à la F1, mais préférerait rester chez lui



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



1 h



Verstappen fait confiance à la F1, mais préférerait rester chez lui





Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Las Vegas



2 h



Ferrari ne croit pas à des règles écrites pour gérer Hamilton et Leclerc

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire