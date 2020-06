Hamilton est "submergé par la rage" suite aux émeutes américaines

La mort de George Floyd à Minneapolis le 25 mai dernier a relancé les débats sur toutes les formes de racisme. Des manifestations et des affrontements violents avec les autorités ont eu lieu dans de nombreuses grandes villes américaines. Dimanche, Lewis Hamilton a utilisé les réseaux sociaux pour interpeller "les plus grandes stars", et plus particulièrement les personnes du monde de la course automobile, à ne pas rester silencieuses sur la question du racisme, ce qui a suscité des réactions positives de la part de nombreux pilotes, comme Charles Leclerc ou Lando Norris, et de sa propre équipe Mercedes. Hamilton a été largement salué pour sa prise de parole.

Dans un nouveau post aujourd'hui, il a expliqué combien cette semaine a été éprouvante pour lui, et a exprimé sa tristesse qu'il ait fallu un tollé public pour que l'officier de police de Minneapolis, Derek Chauvin, soit arrêté et accusé du meurtre de Floyd. "Cette dernière semaine a été si sombre que je n'ai pas su contenir mes émotions", a-t-il écrit. "J'ai ressenti tant de colère, de tristesse et d'incrédulité face à ce que j'ai vu. Je suis complètement submergé par la rage à la vue d'un mépris aussi flagrant pour la vie de notre peuple. L'injustice à laquelle nous voyons nos frères et sœurs faire face encore et encore partout dans le monde est dégoûtante, et DOIT cesser."

"Tant de gens semblent surpris, mais pour nous, malheureusement, ce n'est pas surprenant. Ceux d'entre nous qui sont noirs, marrons ou entre les deux en sont témoins tous les jours et ne devraient pas avoir le sentiment d'être nés coupables, de ne pas être à leur place ou de craindre pour leur vie en raison leur couleur de peau. Will Smith l'a bien dit : le racisme ne s'aggrave pas, il est filmé. C'est seulement aujourd'hui, alors que le monde est si bien équipé en caméras, que cette question a pu être mise en lumière de manière aussi importante."

Puis il a poursuivi : "Ce n'est que lorsqu'il y a des émeutes et des hurlements pour la justice que le pouvoir cède et ainsi de suite, mais à ce moment-là, il est beaucoup trop tard et on n'en a pas fait assez. Il a fallu des centaines de milliers de protestations et des bâtiments incendiés pour que les autorités réagissent et décident d'arrêter Derek Chauvin pour meurtre, et c'est triste. Malheureusement, l'Amérique n'est pas le seul endroit où sévit le racisme et nous continuons d'échouer en tant qu'êtres humains quand nous ne parvenons pas à défendre ce qui est juste. S'il vous plaît, ne restez pas silencieux, quelle que soit la couleur de votre peau. Black Lives Matter."

Ce soir, quelques minutes après le post du Britannique, la F1 a ajouté sa voix, soulignant dans un post sur Twitter que l'organisation se tient "aux côtés de tous ceux qui luttent contre le racisme sous toutes ses formes". Un bref communiqué écrit en blanc sur fond noir accompagne ce message : "Nous sommes avec vous, et avec tous ceux qui luttent contre le racisme. C'est un mal dont aucun sport ni aucune société n'est vraiment à l'abri. Et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons nous y opposer et l'éradiquer. Ensemble, nous sommes plus forts."