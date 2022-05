Hamilton "super content" : Mercedes est "sur la bonne voie"

Charger le lecteur audio

Troisième de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, derrière son coéquipier George Russell mais à seulement deux dixièmes de Charles Leclerc, Lewis Hamilton a retrouvé l'optimisme ! Emballé par l'impact des évolutions introduites sur la W13 à Barcelone, le Britannique conçoit que le compte n'y est pas encore mais que le pas en avant effectué est réel, et surtout prometteur. Résumant une première journée "positive", il se dit "super content des progrès" réalisés. "Un grand, grand, grand merci à tout le monde à l'usine pour ne pas avoir abandonné et avoir continué à redoubler d'efforts", insiste-t-il.

Ce qui réjouit le septuple Champion du monde, c'est notamment l'atténuation très nette du phénomène de marsouinage sur sa monoplace, et le sentiment d'avoir trouvé une direction à suivre. "Nous ne sommes pas encore les plus rapides mais je pense que nous sommes sur la bonne voie", avance-t-il. "C'est la première fois que nous roulons sans avoir de rebond, il en reste encore un peu. Mais c'est beaucoup mieux. Il y a quelque chose à tirer du potentiel de la voiture."

"C'est encore difficile avec la voiture, mais elle est beaucoup plus agréable qu'auparavant", poursuit-il. "Je salue vraiment ces évolutions, maintenant nous devons simplement essayer de les affiner pour la prochaine séance. Il y a beaucoup de données à examiner ce soir. Je pense que nous pourrons amener la voiture dans une meilleure position encore demain. Espérons revenir sur les talons de ceux de devant."

Les progrès sont au rendez-vous, mais cette seule journée d'essais libres ne conduira évidemment pas Mercedes à prendre tout de suite une décision quant à son concept "zéro ponton" pour la suite de la saison. "Ça, je ne sais pas", prévient Lewis Hamilton. "Nous devons encore décider. C'est intéressant de voir que d'autres ont pris une direction différente. Il serait intéressant de savoir si ça s'améliore pour eux ou pas. Mais nous avons encore des progrès à faire et la question se pose toujours de savoir si nous allons emprunter ou non cette voie à un moment donné. Pour le moment, on se concentre sur celle-ci."

Mercedes remonte visiblement la pente, dans un contexte qui demeure éprouvant puisque les températures sont très élevées à Barcelone, avec une incidence prononcée sur la tenue des pneumatiques. "Les pneus ont du mal globalement cette année au niveau de la surchauffe", rappelle Lewis Hamilton. "Je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine que ça vient de la manière dont Pirelli les conçoit. Mais tout le monde est dans le même bateau. C'est juste qu'on ne peut pas attaquer par ces températures, il faut énormément les gérer. On a l'impression qu'il y a plus de gestion que ce que l'on a connu par le passé, ce sont des pneus plus faibles je pense. Mais ce n'est pas une surprise, nous savions que ce serait le cas cette année."

