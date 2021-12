Hamilton : Je ne comprends pas pourquoi Verstappen a freiné

Pour de nombreuses raisons, nous parlerons encore du Grand Prix d'Arabie saoudite 2021 dans dix ans. Au-delà des nombreux accidents et des décisions grotesques de la FIA, la lutte entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a atteint des sommets rarement vus auparavant.

Alors que le pilote Mercedes était à la poursuite de son rival, installé en tête depuis le troisième départ du Grand Prix, il a porté une attaque à l'entame du 37e tour. Verstappen a retardé son freinage au maximum pour se maintenir devant et a dû couper le premier virage.

Red Bull a alors demandé à son pilote de céder le commandement pour ne pas s'attirer les foudres de la direction de course. Le Néerlandais s'est exécuté entre les virages 26 et 27, levant énormément le pied et attendant son adversaire. Celui-ci n'a pourtant pas dépassé Verstappen et l'a même percuté !

Après la course, Hamilton a révélé que son équipe ne l'avait pas averti du "cadeau" de Verstappen, ajoutant qu'il ne comprenait pas pourquoi le pilote Red Bull avait autant ralenti. "Je ne comprends pas trop pourquoi [Verstappen] a soudainement freiné fort", a lancé le septuple Champion du monde. "Je l'ai heurté et il a réaccéléré. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ce n'est qu'après que j'ai reçu un message me disant qu'il allait me laisser passer. C'était assez troublant."

L'enquête sur cet incident suit son cours, Hamilton et Verstappen seront prochainement convoqués.

Après cet accrochage, Hamilton a finalement trouvé l'ouverture et a décroché une victoire très précieuse puisqu'elle lui permet de revenir à égalité avec Verstappen au classement général. "Je cours depuis un certain temps mais, clairement, ça a été incroyablement difficile", a assuré le pilote Mercedes au sujet de la course.

"Avec toute mon expérience, j'ai essayé de garder la voiture sur la piste et de rester propre. C'était difficile mais notre équipe a persévéré. Nous avons dû affronter tellement de choses pendant la deuxième moitié de la saison. Je suis donc très fier de tout le monde. [Red Bull] a un excellent rythme. Ils ont été si rapides, ça a été super dur de les dépasser ici [à Djeddah]. Mais nous avons fait un très bon travail. Valtteri [Bottas] a fait du bon travail aujourd'hui, il a ramené des points pour l'équipe."