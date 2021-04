Hamilton : Verstappen ne refera pas l'erreur du virage 4

Sir Lewis Hamilton a battu Max Verstappen pour la victoire lors du Grand Prix de Bahreïn qui ouvrait la saison 2021 de Formule 1. Le Britannique a profité et parfaitement mis à exécution une stratégie agressive de la part de Mercedes avant de parvenir à maintenir la Red Bull #33 derrière lui en fin de course.

Il s'en est toutefois fallu de peu pour que Verstappen passe et, vraisemblablement, remporte la course puisque le Néerlandais a tenté un extérieur au virage 4 lors du 53e tour. Cependant, emmenant un peu trop de vitesse, il a subi un léger décrochage qui l'a obligé à une correction de volant le dirigeant trop au large, de sorte qu'il a achevé son dépassement en dehors des limites de la piste.

Sommé de rendre la place, il l'a fait rapidement et a ensuite commis une autre erreur au virage 13 qui l'a définitivement éloigné du succès. Hamilton l'a emporté pour 0,7 seconde sur la ligne d'arrivée mais ne se fait pas d'illusions. "Nous avons eu de la chance [dimanche] avec Max qui est sorti large dans le virage 4, mais je suis sûr que cela ne se reproduira pas."

"Il faut donc que nous fassions mieux, que nous soyons plus intelligents dans notre façon de gérer nos week-ends avec le fait que nous n'avons pas la voiture la plus rapide pour le moment. Mais c'est tout bon pour moi, ça ne me dérange pas d'avoir à tirer un peu plus pour faire la différence."

"Être parfaits dans tous les domaines"

Troisième sur le podium, Valtteri Bottas aura connu une course d'attente stratégique, gâchée par un second arrêt manqué par Mercedes qui lui a fait perdre quasiment une dizaine de secondes et l'a empêché de peser sur la fin de l'épreuve. Il s'est tout de même adjugé le meilleur tour et le point qui va avec en montant des pneus mediums en fin de course.

Au classement constructeurs, Mercedes a pris les commandes et compte 13 points d'avance sur Red Bull puisque, outre la deuxième place de Verstappen, Sergio Pérez a fini cinquième malgré un départ depuis la voie des stands. La performance globale de la RB16B laisse toutefois penser qu'il s'agit de la meilleure monoplace en cette entame de campagne.

"Nous n'avons pas la voiture la plus rapide pour le moment, nous devons être parfaits dans tous les autres domaines", a déclaré le Finlandais. "Mais nous voulons évidemment avoir la voiture la plus rapide aussi, donc nous devons continuer à travailler."

"En tant qu'équipe, si on nous avait dit lors des essais hivernaux que nous allions être deux voitures dans le top 3, l'une d'entre elles gagnant la course, et obtenir plus de points que Red Bull, nous aurions signé. Donc, oui, en tant qu'équipe, solide performance dans l'ensemble – mais il y a encore des choses que nous devons faire mieux et que nous pouvons faire mieux – mais c'est un début et il est tôt dans la saison."