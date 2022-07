Hamilton : Vettel est "l'une des meilleures personnes vues en F1"

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel sont incontestablement les deux figures majeures de la Formule 1 des 15 derniers années, ne seraient-ce que parce qu'ils en ont remporté 11 titres à eux deux sur cette période. Même si leur parcours est différent, ils ont débuté en F1 la même année, en 2007, et se sont souvent retrouvés en piste. Aussi, alors que le Britannique vient de passer le cap des 300 Grands Prix à 37 ans, l'annonce de la retraite de son homologue de deux ans son cadet est un motif de tristesse mais pas vraiment une surprise.

"Je savais que ça allait arriver, car il y avait eu des indices, mais c'est une autre chose quand ça se concrétise", a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi au Hungaroring. "Et je dirais simplement que, naturellement, mon premier sentiment est que c'est triste de voir qu'il s'arrête. Et puis je n'ai pas eu beaucoup de temps pour penser à tout le chemin que nous avons parcouru ensemble. Mais quand je parle de mon parcours dans cette discipline, et du fait que j'ai souvent eu l'impression d'être relativement seul, je dirais qu'il est l'une des rares personnes qui m'ont permis de ne pas me sentir seul. Il m'a soutenu dans beaucoup de choses."

"Je me souviens toujours de 2007, de la conférence de presse à Magny-Cours, et de son franc-parler lors du briefing des pilotes. J'ai su alors qu'il allait devenir un personnage important dans ce sport. Mais après avoir vu son succès, et après avoir vu qu'il faisait passer les autres avant lui, il a été si courageux en parlant et en défendant ce en quoi il croit. Nous parlons de légendes de notre sport."

"Je n'aime pas vraiment ce nom, ou ce titre, pour être honnête. Je pense que c'est l'une des meilleures personnes que nous ayons vues dans cette discipline. Et nous avons besoin de plus de gens comme lui. Je suis triste parce que j'aurai perdu un allié au sein de la discipline, sur la grille de départ. Mais je sais qu'en dehors, il fera de grandes choses. Et j'espère que nous resterons toujours amis. J'espère qu'il y aura d'autres choses que nous pourrons faire ensemble en dehors."

Interrogé sur ce qui faisait de Vettel un adversaire redoutable en piste, eux qui ont eu l'occasion de se battre pour un même titre à plusieurs reprises au fil des années, Hamilton de répondre : "La partie course des choses, je veux dire, il était juste incroyablement rapide. Il est très, très intelligent. Un très bon ingénieur, je pense. Très, très précis sur la piste. C'était juste un grand compétiteur. Très fair-play, mais aussi très solide, ferme en piste. Il n'a jamais été quelqu'un qui blâme les autres pour ses erreurs, il a toujours assumé ses erreurs, ce que j'ai toujours trouvé honorable."

Concernant l'évolution de leur relation, le septuple Champion explique : "Je pense que naturellement, lorsque vous vous concentrez sur le fait de gagner des championnats et autres, lorsque nous étions plus jeunes, nous n'avions pas le temps de nous arrêter et de parler de ce que nous faisions dans nos vies personnelles ou des choses qui nous tiennent à cœur."

"Et donc, avec le temps, nous avons commencé à nous voir, à prendre ces mesures courageuses et à défendre les choses auxquelles nous croyons et nous avons pu nous soutenir mutuellement. Il m'a tellement soutenu. Je pense que je l'ai soutenu aussi, et j'ai réalisé que nous avions beaucoup plus en commun que la simple passion qui nous anime. C'est vraiment lui qui s'est mis dans une situation inconfortable et qui a essayé de faire quelque chose avec la plateforme que nous avons. Et je pense que pour moi, c'est la raison pour laquelle il est très différent de tous les autres pilotes qui ont été ici. Passé et présent."

J'espère vraiment que nous verrons plus de gens comme lui. Mais, je ne peux pas le garantir parce que je pense que c'est quelqu'un de rare Lewis Hamilton à propos de Sebastian Vettel

"Je ne sais pas encore quels sont ses projets", a-t-il ajouté. "Je n'ai pas encore discuté avec lui de ses projets pour l'avenir. Mais je sais que quoi qu'il fasse, ce sera génial, s'il se donne à fond comme il l'a fait ici. Avec le courage et la pure détermination qui ont été les siens."

"J'espère vraiment que... en fin de compte, je pense qu'en général, nous nous tenons souvent sur les épaules des grands du passé. Que ce soit dans cette discipline ou dans d'autres sports. Je pense vraiment... j'espère vraiment qu'il inspirera la prochaine génération. Que ce soit celle-ci ou la jeune génération qui va arriver, à être plus confiante dans l'utilisation de leur plateforme, à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement d'eux et de leur voiture. Il s'agit de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand que d'être ici. J'espère vraiment que nous verrons plus de gens comme lui. Mais, je ne peux pas le garantir parce que je pense que c'est quelqu'un de rare."