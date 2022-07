Victime d'un souci DRS, Hamilton veut aider Russell à gagner

Charger le lecteur audio

Lewis Hamilton a terminé les qualifications du Grand Prix de Hongrie 2022 de F1 à la septième place, plus de sept dixièmes derrière son équipier George Russell qui a signé une pole surprise. Le Britannique était déjà derrière son équipier, mais à moins de deux dixièmes, à l'issue de la première tentative de Q3. Toutefois, il n'a pas été au bout de son dernier tour, et pour cause, comme il l'a annoncé à la radio : il a été victime d'un problème de DRS.

Interrogé sur ses sensations dans la voiture, le Britannique a déclaré pour la Sky : "Je me sentais super bien, j'étais assurément... La première ligne était certainement là. Ç'aurait été génial d'avoir une première ligne [100% Mercedes] pour l'équipe, mais ce genre de choses arrive. Félicitations à George. Il a fait un boulot extraordinaire et c'est un super résultat pour l'équipe étant donné tout ce que nous avons traversé. C'est immense, donc je suis vraiment heureux pour tout le monde. C'est vraiment énorme, on ne s'y attendait clairement pas."

Plus tard, devant la presse, il a laissé entendre que la victoire de son équiper était possible et espère pouvoir le "soutenir" dans cet objectif : "Le DRS n'a pas fonctionné. En dehors de cela, félicitations à George, c'est un sentiment incroyable d'obtenir sa première pole position et c'est énorme pour nous aussi en tant qu'équipe ; nous ne savons pas d'où vient notre rythme tout d'un coup, il est venu de nulle part, donc c'est un immense point positif. Je vais faire ce que je peux demain pour le soutenir et il devrait être en mesure de gagner de cette position à cette piste et je vais essayer de tracer ma route vers le haut."

"Je ne sais pas ce que va donner notre rythme de course à présent, parce qu'hier nous étions lents aussi, mais peut-être que tout d'un coup nous avons trouvé quelque chose, donc si c'est le cas, c'est génial, et si c'est pour nous deux, alors j'espère que nous pourrons vraiment attaquer demain."

Interrogé sur le changement de performance entre ce vendredi et ce samedi, il a ajouté : "C'était le jour et la nuit avec la voiture, nous avons fait beaucoup de travail pendant la soirée et les gars à l'usine ont fait une grande partie du travail dans le simulateur et évidemment [en raison de la pluie] nous n'avons pas eu l'occasion de le ressentir en EL3, mais en qualifs, elle était très rapide."