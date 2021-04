Hamilton : L'intervention sur les limites de piste "m'a aidé"

Le Grand Prix de Bahreïn, premier rendez-vous du Championnat du monde 2021 de Formule 1, a été le théâtre d'une polémique qui continue de faire rage. À plusieurs reprises, certains pilotes dont le vainqueur Lewis Hamilton sont allés au-delà de la ligne blanche délimitant l'extérieur du virage 4 sans être réprimandés. Puis, la direction de course s'est ravisée avant la fin de l'épreuve en interdisant cette pratique.

Toto Wolff, directeur de Mercedes, a exprimé sa frustration concernant l'incohérence des limites du circuit de Sakhir. Un sentiment également partagé par Christian Horner, à la tête de Red Bull. Et qu'en pensent les pilotes ? Sous les feux des projecteurs pour ses multiples escapades à la sortie du virage 4, Lewis Hamilton a déploré une situation rendue "confuse" par la direction de course.

"C'était très confus", a expliqué Hamilton lors de la conférence de presse d'après course. "Sur la plupart des circuits, nous ne sommes pas autorisés à mettre quatre roues en dehors de la ligne blanche. Ce week-end, dans [le virage 4] en particulier, nous n'étions pas autorisés à le faire le vendredi [et le samedi, ndlr]. On pouvait mettre deux roues en dehors de la ligne mais on ne pouvait pas dépasser le vibreur. Mais en course, et c'est ce qui était écrit, il était possible de le faire..."

En début de course, le pilote Mercedes est allé au large à plusieurs reprises jusqu'à l'intervention des commissaires. Cependant, c'est cette décision qui aurait permis à Hamilton de remporter le Grand Prix de Bahreïn, tout d'abord en préservant ses pneus, puis en rendant la tentative de dépassement de Max Verstappen illégale.

"C'est un virage très différent selon l'approche", a continué le septuple Champion du monde. "Il devient plus rapide quand vous pouvez sortir [de la ligne blanche] mais quelle est la limite lors d'un dépassement ? Vous n'êtes pas autorisé à dépasser en dehors de la piste. À la mi-course, [les commissaires] ont changé d'avis et tout à coup, il était interdit d'aller au-delà de la ligne blanche, ce qui m'a convenu."

"En fait, je pense qu'au final, c'était mieux pour moi. Ça m'a aidé à prendre soin de mes pneus donc je suis satisfait de ce changement qui n'a pas permis à Max de me dépasser en dehors de la piste."

Le vainqueur Lewis Hamilton, Mercedes, sur le podium Photo de: Andy Hone / Motorsport Images Le deuxième Max Verstappen, Red Bull Racing, et le vainqueur Lewis Hamilton, Mercedes, sur le podium Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images

Interrogé sur la même question, Verstappen a également fait part de son incompréhension sur la flexibilité des limites, mettant l'accent sur un dépassement de la ligne blanche proscrit le samedi puis subitement autorisé le dimanche.

"Tout au long de la course, [la radio] m'a dit que les gens allaient au large, alors on m'a dit de faire de même pour gagner du temps", s'est souvenu le Néerlandais. "Et puis, à un moment, on m'a dit de ne plus le faire. Je ne comprends pas."

"En qualifications, ce n'était pas autorisé, le temps au tour était supprimé. Je ne sais pas comment nous sommes arrivés au point où les gens sortaient de la piste sans avoir d'avertissement. Au final, quand je me battais avec Lewis, je suis sorti des limites de la piste donc je pense que le directeur de course est intervenu très rapidement pour me dire de rendre la position et c'est exactement ce que j'ai fait."

