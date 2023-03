Hamilton ne voit pas Verstappen se laisser aller

Charger le lecteur audio

Sacré Champion du monde lors des deux dernières saisons, Max Verstappen aborde l'année 2023 en favori au volant d'une Red Bull RB19 qui semble suivre les traces de sa devancière, dont elle est une évolution, en matière de performances. Désormais âgé de 25 ans et au moment d'entamer sa neuvième saison en Formule 1, le Néerlandais ne paraît pas, dans son discours, adopter une approche différente en dépit de ses deux couronnes mondiales.

Interrogé sur le risque de voir Verstappen perdre la dynamique de ces deux dernières années et se faire surprendre au moment d'entamer 2023, un cas de figure qu'il avait lui-même pu connaître début 2016 face à Nico Rosberg chez Mercedes, Lewis Hamilton estime que ça ne sera pas le cas : "Je ne peux pas vraiment faire de commentaires sur Max."

"Je pense qu'il est toujours possible en tant qu'athlète, bien sûr, une fois que vous avez scellé le titre, que la pression change, et que ce soit différent. Vous pouvez dormir plus longtemps, vous [pouvez ressentir que vous] n'avez pas besoin de pousser autant à l'entraînement, parce que vous pouvez vous consacrer à d'autres choses."

"Mais je pense qu'il sera très, très confiant. Je crois qu'ils ont développé une voiture incroyable l'année dernière, ils ont explosé tous les records sur à peu près tout. Et je ne pense même pas qu'ils aient forcé sur la fin et ils étaient quand même loin devant."

"Je ne pense pas que ça va changer en début de saison, donc ils peuvent être détendus avec un peu de chance. Mais espérons que ceux qui sont juste derrière vont continuer à mettre la pression, je pense que Ferrari a un package intéressant, Aston [Martin] a un package intéressant et nous sommes aussi à la chasse."

"Je ne pense pas qu'il va se laisser aller", a-t-il ajouté. "C'est un Champion du monde. Et donc je ne remettrais pas en cause sa détermination ou sa concentration. Je pense qu'il sera tout aussi concentré que jamais, et c'est à nous de le rattraper."