Heikki Kovalainen va subir une opération à cœur ouvert

Cette année, Heikki Kovalainen devait faire son retour dans le Championnat du Japon des Rallyes avec le Rally Team AICELLO, qui est passé de la Skoda Fabia à la Toyota GR Yaris Rally2. Le pilote finlandais de 42 ans, ancien pensionnaire de la Formule 1, devait à nouveau faire équipe avec Sae Kitagawa, avec qui il a remporté deux titres consécutifs en 2022 et 2023.

Mais en marge de la première manche du championnat, le Rallye Mikana, le 16 février, il a été annoncé que Kovalainen serait remplacé. Un simple examen médical avait alors révélé qu'une évaluation plus approfondie était nécessaire.

Tous les tests médicaux étant désormais terminés, il s'avère que Kovalainen souffre d'un anévrisme de l'aorte ascendante, un renflement de l'artère la plus proche du cœur. Un anévrisme est un point faible dans la paroi d'un vaisseau sanguin, qui peut se déchirer ou se rompre, provoquant une hémorragie interne grave et potentiellement mortelle.

Dans un communiqué publié par l'équipe, Kovalainen a révélé son intention de se faire opérer en Finlande. Bien qu'il ne souffre d'aucun symptôme et puisse poursuivre sa vie quotidienne sans problème, le pilote a décidé de ne pas participer à des rallyes jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli.

"L'on m'a diagnostiqué un anévrisme de l'aorte ascendante lors d'un récent examen médical et l'on m'a dit que je ne pouvais pas participer aux rallyes en raison du risque accru de rupture de l'aorte", a-t-il expliqué. "Je n'ai aucun symptôme et je me sens bien actuellement, et nous sommes en train d'élaborer un plan pour résoudre ce problème."

"Une opération à cœur ouvert est la meilleure solution pour le moment et nous nous y préparons. Nous espérons que l'opération aura lieu et que la convalescence commencera dès que possible. Mon objectif est bien sûr de revenir dans le Championnat du Japon des Rallyes avec le Rally Team AICELLO."

"J'avais prévu de participer aux rallyes jusqu'à la fin du mois de janvier, mais après avoir mûrement réfléchi avec mon équipe de médecins, j'ai décidé à la place d'essayer de régler ce problème. Je suis désolé pour tous nos partenaires d'équipe et nos fans pour ce problème et je les remercie pour tous les encouragements et le soutien qu'ils m'ont apportés."

Heikki Kovalainen, Sae Kitagawa, Skoda Fabia Rally2

Le représentant de l'équipe, Hironobu Makino, a ajouté : "Lorsque j'ai appris cette histoire par Heikki, juste avant le début de la saison, j'ai été extrêmement choqué. Compte tenu des sentiments de Heikki, qui se réjouissait plus que quiconque des activités de cette saison, et des inquiétudes de sa famille, je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la décision."

"Bien qu'il y ait eu une période d'hésitation, le Rally Team AICELLO a décidé de maintenir sa participation afin de soutenir pleinement le retour de Heikki et d'approfondir sa compréhension de la nouvelle machine et sa maturité avec Katsuhiko Taguchi. Nous nous excusons pour la grande inquiétude que cela peut causer à tout le monde, mais nous demandons votre compréhension et votre soutien alors que nous travaillons au rétablissement et au retour de Heikki.''

Kovalainen participe de manière active à des compétitions au Japon depuis qu'il a rejoint le SUPER GT, en 2015, remportant le titre GT500 dès sa deuxième saison avec Kohei Hirate au volant d'une Lexus LC500. En 2022, il a fait ses débuts dans le All-Japan Rally Championship, championnat national, et a connu un succès immédiat dans la catégorie reine JN1. Il a également participé au Championnat de Finlande des Rallyes l'année dernière.