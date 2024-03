Une spéciale mythique de 33 km fait son retour en WRC !

Les organisateurs du Rallye de Finlande ont dévoilé ce mardi le parcours de l'édition 2024, qui aura lieu du 31 juillet au 4 août prochains. Et le menu est plus alléchant que jamais puisque l'épreuve enregistre le retour d'une spéciale légendaire, celle d'Ouninpohja, qui sera proposée dans une version de 33 km.

Autrement dit, c'est le format le plus long qui va mettre au défi les concurrents du WRC, qui n'ont pas emprunté ce tronçon depuis la saison 2016. Petite spécificité cependant, la spéciale sera parcourue dans le sens inverse cette fois-ci, et à deux reprises. Il s'agira en effet de la troisième et dernière de la boucle constituant l'essentiel du programme de la journée du samedi.

La spéciale d'Ouninpohja est l'une des plus mythiques que l'histoire du rallye mondial puisse connaître car elle est renommée pour ses sauts à haute vitesse et ses virages en épingle.

"Je crois sincèrement qu'il s'agit d'un parcours tout-en-un exceptionnel et l'un des meilleurs jamais réalisés", explique Kai Tarkiainen, directeur du Rallye de Finlande. "Nous avons regroupé les spéciales de manière à ce que les spectateurs puissent vivre une expérience très simple et conviviale, tout en goûtant au meilleur du Rallye de Finlande."

"Durabilité et esprit de communauté figurent parmi nos priorités. Voilà pourquoi nous y avons également réfléchi très attentivement lors de la planification de notre itinéraire pour 2024. Le résultat est un événement qui profite non seulement aux communautés locales, mais à l’ensemble de la famille mondiale du rallye."

Lire aussi : WRC Le WRC va abandonner l'hybride dès 2025

Disputé sur terre, le Rallye de Finlande aura toujours comme base la ville de Jyväskylä, pour un parcours renouvelé à plus de 60% par rapport à 2023. Si la distance totale sera de 305 km, répartis en 20 spéciales, la journée du vendredi sera la plus longue avec plus de 115 km chronométrés. Quatre spéciales, dont la Power Stage de 8,53 km, seront au programme du dimanche, journée désormais importante en raison du nouveau barème de points instauré par la FIA.

Le parcours du Rallye de Finlande 2024

Mercredi 31 juillet 2024

Cérémonie de départ - Port de Jyväskylä 19h00

Jeudi 1er août 2024

Shakedown, Ruuhimäki 10h01

ES1 Harju 1 (3,48 km) 19h05

Assistance A Paviljonki (15 min, flexi) 19h40

Vendredi 2 août 2024

ES2 Laukaa 1 (18 km) 8h13

ES3 Saarikas 1 (15,5 km) 9h20

ES4 Myhinpää 1 (15,51 km) 10h35

ES5 Ruuhimäki 1 (7,76 km) 12h05

Assistance B Paviljonki (40 min) 13h27

ES6 Laukaa 2 (18 km) 15h10

ES7 Saarikas 2 (15,5 km) 16h17

ES8 Myhinpää 2 (15,51 km) 17h32

ES9 Ruuhimäki 2 (7,76 km) 19h05

ES10 Harju 2 (2,01 km) 20h05

Assistance C Paviljonki (45 min, flexi) 20h40

Samedi 3 août 2024

ES11 Västilä 1 (18,94 km) 9h05

ES12 Päijälä 1 (20,19 km) 10h05

ES13 Ouninpohja 1 (33 km) 11h05

Assistance D Paviljonki (40 min) 13h10

ES14 Västilä 2 (18,94 km) 15h35

ES15 Päijälä 2 (20,19 km) 16h35

ES16 Ouninpohja 2 (33 km) 17h35

Assistance E Paviljonki (45 min, flexi) 19h30

Dimanche 4 août 2024

ES17 Sahloinen-Moksi 1 (14,4 km) 8h55

ES18 Laajavuori 1 (4,19 km) 10h05

ES19 Sahloinen-Moksi 2 (14,4 km) 11h17

ES20 Laajavuori 2 (8,53 km) 13h15

Arrivée - Paviljonki 15h00