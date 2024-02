Le WRC va abandonner l'hybride dès 2025

La FIA a partagé ses objectifs clés pour l'avenir du WRC dans le cadre du Conseil Mondial du Sport Automobile qui a eu lieu ce mercredi.

Ainsi, ce sont trois objectifs qui ont été mis en avant à la suite d'une étude de grande ampleur menée par le groupe de travail de la FIA, créé en décembre dernier afin de redynamiser une discipline qui peine à attirer de nouveaux constructeurs et un nouveau public. Récemment, un sondage a été lancé par la FIA et a permis de récolter des données précieuses dans le cadre du processus de prise de décision.

La FIA a confirmé un certain nombre de propositions pour l'avenir du WRC, avec notamment l'abandon de l'hybride en 2025 et l'introduction d'un nouvel ensemble de règles pour le Rally1 à compter de 2026.

Alors qu'il était question de le voir disparaître, le Rally1 va demeurer au sommet de la pyramide mais avec la fin de l'unité de contrôle hybride, une réduction de l'aéro et des modifications sur le turbo afin de réduire les coûts. La question économique est cruciale actuellement dans la discipline, les voitures hybrides introduites en 2022 étant jugées aujourd'hui bien trop chères, avec un coût de 1 million d'euro évoqué.

La réglementation 2024 permet déjà d'engager des Rally1 sans hybride mais qui doivent être lestées en conséquence et ne peuvent inscrire de points au championnat.

Adrien Fourmaux

Les nouveaux règlements sportifs et techniques pour 2025 et les années suivantes seront publiés en juin de cette année. "La Rally1 actuelle continuera d'être la voiture phare du WRC à la fois en 2025 et en 2026, mais avec des modifications visant à réduire les coûts et les performances", peut-on lire dans le communiqué de la FIA. "Il s'agit notamment de la suppression de l'unité hybride, la performance étant compensée par une réduction du poids total, et d'une réduction du restricteur d'air et de l'aérodynamique."

Les Rally2 continueront dans leur forme actuelle pour la durée de leur homologation en tant que base pour les compétitions nationales et internationales. Cependant, les Rally2 participant aux épreuves de WRC à partir de 2025 auront la possibilité de rouler avec un kit WRC composé d'un plus grand restricteur, d'un plus gros échappement, d'une boîte de vitesses à palettes en option et d'un aileron arrière, l'objectif étant de réduire l'écart de performance entre les Rally1 et les Rally2.

À partir de 2026, des règlements techniques Rally1 révisés seront introduits sur la base du concept Rally1 actuel. Ces règlements s'appliqueront parallèlement aux règlements actuels du Rally1 pour la saison 2026.

Ces nouvelles règles reposeront sur une cellule de sécurité commune afin de réduire les coûts et la complexité, et permettront aux constructeurs et préparateurs de développer des voitures avec leur propre carrosserie basée sur des modèles de production, notamment de classe B, classe C, SUV compact ou concept car conçu selon des critères techniques très stricts, notamment en matière de centre de gravité et d'aérodynamisme, afin d'égaliser les performances.

La puissance visée est de 330 chevaux, les performances du moteur étant contrôlées par une courbe de référence pour le couple. Le coût du moteur et de la transmission sera plafonné et la technologie sera limitée à une équivalence Rally2. L'efficacité aérodynamique sera limitée, de même que la vitesse de pointe, afin de réduire le développement et les coûts. Le coût par voiture sera plafonné à 400 000 euros.

Andreas Mikkelsen

Dès que possible, une catégorie électrique sera introduite en WRC, le département technique de la FIA étant chargé d'établir une réglementation technique appropriée qui pourrait utiliser la nouvelle cellule de sécurité du Rally1 comme base et atteindre la parité de performance avec les voitures fonctionnant avec un carburant durable.

La FIA a également annoncé la création d'une équipe de promotion du WRC au sein de la fédération, en étroite collaboration avec WRC Promoter, les organisateurs d'épreuves et les équipes de constructeurs, afin d'exploiter les opportunités de promotion autour de chaque épreuve et de maximiser le potentiel du WRC.

Les organisateurs d'épreuves bénéficieront d'une plus grande liberté dans l'élaboration du parcours de leur rallye. Cependant, bien que le jour de départ d'un événement et le nombre de kilomètres de spéciales puissent varier, tous les rallyes devraient se terminer un dimanche par la Power Stage.

Le calendrier mondial pourra inclure un petit nombre d'épreuves "sprint" plus courtes et d'épreuves d'endurance plus longues, en plus des rallyes qui suivent le format existant. Néanmoins, le nombre total de kilomètres chronométrés parcourus au cours d'une saison restera largement inchangé, les épreuves étant toujours organisées selon un mélange d'asphalte, de terre et de neige.

Lire aussi : WRC Rovanperä ajoute le Safari Rally à son programme partiel

Dans le cadre des mesures de réduction des coûts, l'effectif cible d'une équipe de trois voitures sera à l'avenir plafonné.

L'organisation du parc d'assistance suivra un nouveau modèle, les constructeurs se voyant attribuer des structures d'origine locale comme espace de travail. Outre les économies réalisées et la réduction du volume de transport nécessaire, ce changement offre une plus grande souplesse, au cas où le parc d'assistance changerait d'emplacement au cours d'un rallye. Il permet également de réduire la surface totale requise pour le parc d'assistance par les organisateurs.

Pour permettre aux organisateurs d'adopter des formats moins rigides, de réduire les distances entre les secteurs de liaison et d'étendre la portée des rallyes, les possibilités de service à distance seront encouragées, les équipes étant autorisées à transporter un nombre limité de pièces dans un petit véhicule d'assistance.