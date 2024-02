Les garanties à présenter pour un retour du WRC aux États-Unis

Un projet de Rallye des États-Unis a été mis en place par un promoteur et de nombreuses parties prenantes, telles que l'American Rally Association (ARA), l'Office du tourisme de Chattanooga (dans l'État du Tennessee) ainsi que des gouvernements régionaux et des sponsors privés. Le but de ce groupe ? Permettre au WRC de trouver sur le territoire des USA les conditions solides pour installer une date au calendrier du Championnat du monde des Rallyes à partir de la saison 2026 ou 2027.

Certains obstacles potentiels se dressent cependant face à un tel projet, que Simon Larkin, directeur des événements auprès de WRC Promoter, évalue avec le groupe de travail impliqué dans ces évaluations.

L'un de ceux-ci est d'ordre administratif. L'épreuve se doit en effet d'obtenir les assurances nécessaires. La société américaine étant très procédurière, il est aisé de penser que l'une des raisons pour lesquelles le WRC n'est pas revenu plus tôt sur le territoire de la bannière étoilée est liée aux risques pris par un promoteur sur une course de ce type.

"Je pense que nous pouvons résoudre le problème de l'assurance", estime cependant avec optimisme Simon Larkin au micro de Motorsport.com. "Les États-Unis sont un marché d'assurances très compliqué et très cher. En tant que promoteur du WRC, nous travaillons très dur avec un grand nombre de courtiers et de souscripteurs. Nous pensons pouvoir résoudre ce problème."

Les priorités pour cocher les cases

Directeur du comité Rally USA, Stuart Wood énonce les autres éléments devant impérativement offrir des garanties fortes pour que l'on puisse revoir le WRC se produire aux États-Unis. "Nous avons mis [les assurances] en tête des trois points à traiter", décrit-il à Motorsport.com. "Il faut évidemment trouver de l'argent, mettre en place un événement d'un point de vue organisationnel et ensuite régler la question de l'assurance."

Un rendez-vous a déjà eu lieu avec un courtier en assurances qui a visité les spéciales envisagées avec un groupe d'ingénieurs spécialisés dans les risques. "Je ne suis pas inquiet, car notre événement présente deux ou trois avantages du point de vue de la sécurité", estime Stuart Wood.

"Premièrement, nous pouvons le concevoir comme nous le voulons, nous ne sommes pas limités par un design historique ou quoi que ce soit d'autre : c'est donc une nouvelle épreuve. Deuxièmement, les supporters américains n'ont pas l'habitude d'être un mauvais public, donc je pense qu'ils respecteront un ensemble de règles quant à la façon d'être de bons spectateurs."

Enfin, les routes de la forêt nationale sur lesquelles travaillent les organisateurs ne sont pas très accessibles ; un point positif si l'on se place du point de vue du promoteur. "Le manque d'accès rend très difficile la présence d'un grand nombre de spectateurs dans les spéciales en forêt. C'est pourquoi nous avons un certain nombre de spéciales hors des forêts, qui se trouvent sur des terrains gouvernementaux et quelques terrains privés où nous pourrons avoir un bon accès et beaucoup de spectateurs. Nous pouvons aussi mettre des barrières et des clôtures et tout ce dont nous pourrons avoir besoin pour les rendre sûres."