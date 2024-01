La saison 2024 du WRC débute avec le Rallye Monte-Carlo du 25 au 28 janvier, sans le Champion du monde en titre Kalle Rovanperä. Ce dernier, vainqueur des deux dernières couronnes, a décidé de ne disputer qu'un programme partiel afin de "recharger ses batteries" avant un retour annoncé à plein temps en 2025.

La succession du Finlandais est donc plus que jamais ouverte, avec une opportunité en or pour certains pilotes de conquérir leur première couronne, à l'image de Thierry Neuville ou Elfyn Evans, ou bien de doubler la mise, à l'image d'Ott Tänak.

La saison débute en tout cas avec quasiment 340 km de spéciales sur asphalte et, comme l'espère l'organisateur, de la neige dans les montagnes spectaculaires qui entourent la région de Monaco, et avec un nouveau format pour les épreuves du WRC. Explications.

Un nouveau barème en WRC en 2024

Une nouvelle structure de points va être introduite cette saison, afin de redynamiser le spectacle lors du dernier jour des rallyes. Auparavant, la hiérarchie étant généralement connue à ce stade, les pilotes se contentaient souvent de rallier l'arrivée des spéciales du dimanche matin à un rythme modéré afin de préserver les pneus pour la Power Stage, qui offre des points supplémentaires aux cinq concurrents les plus rapides.

Désormais, grâce au nouveau système, les points inscrits au championnat vont être distribués en deux temps, avec ceux qui seront attribués le samedi soir et d'autres le dimanche. Le score parfait est toujours de 30 points. Le barème précis est que le top 10 au soir du samedi recevra dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 point, alors que le top 7 au terme du dimanche sera lui récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 point. Sachant qu'en plus de ces unités, la Power Stage rapportera toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 point pour les cinq équipages les plus rapides lors de cette ultime spéciale.

La Ford Puma Rally1 de l'équipe M-Sport.

P Points attribués selon le classement au samedi Points attribués selon le classement final du dimanche Points de la Power Stage 1 18 7 5 2 15 6 4 3 13 5 3 4 10 4 2 5 8 3 1 6 6 2 7 4 1 8 3 9 2 10 1

Toutefois, il y a une condition pour inscrire les points du samedi : il faut que l'équipage termine le rallye le dimanche. Sinon, les points qu'il aurait dû inscrire sont inscrits par l'équipage classé derrière lui le samedi soir.

Ce nouveau barème fait dire au Champion du monde 2019 Ott Tänak que "la victoire a beaucoup moins de valeur" avec un tel système de points, car un pilote peut gagner le rallye tout en voyant d'autres concurrents marquer plus de points que lui. L'équipage victorieux sera en tout cas toujours déterminé selon le temps total mis pour disputer l'épreuve.

La FIA observera de près la façon dont ce nouveau système de point va influencer les événements au cours de la saison 2024 et l'ajuster si nécessaire. Dans le même temps, les équipes pourront toujours désigner trois équipages autorisés à inscrire des points, mais seuls les deux meilleurs classés en inscriront.

Des changements sur les WRC en 2024

La FIA a autorisé les Rally1 non hybrides à participer à la saison 2024 du WRC afin de rendre la catégorie de pointe plus accessible. C'est un moyen de réduire les coûts d'exploitation d'une Rally1, tout en donnant l'opportunité à ces machines de participer à des rallyes régionaux.

Les Rally1 qui n'utilisent pas le système hybride rechargeable transporteront l'équivalent du poids du système électrique complet sous forme de lest, ce qui réduit la puissance d'environ 100 chevaux. Cependant, ceux qui participent à un rallye sans le système hybride ne sont pas éligibles à marquer des points au championnat, mais ce système est tout de même soutenu par les constructeurs et devrait permettre de réduire l'écart entre Rally1 et Rally2.

La GR Yaris Rally1 de l'équipe Toyota.

Des changements ont également été apportés au nombre d'unités de puissance disponibles en 2024, les équipes ne pouvant désormais pas utiliser plus de trois nouveaux moteurs, contre neuf les années précédentes, ce qui constitue un autre moyen de réduire les coûts.

Par ailleurs, les pilotes ne se verront plus infliger de pénalité de cinq minutes s'ils changent de moteur entre les vérifications préliminaires et le premier contrôle d'une épreuve, ce qui était arrivé à Tänak lors du Rallye d'Estonie 2023. Ainsi, selon la nouvelle réglementation, les équipes peuvent remplacer une unité hybride endommagée entre les deux spéciales, à condition de ne pas dépasser le nombre autorisé de moteurs sur la saison.

Calendrier 2024 du WRC

Manche Épreuve Base du rallye Date 1 Rallye Monte-Carlo Gap, France 25-28 janvier 2 Rallye de Suède Umeå, Suède 15-18 février 3 Safari Rally Nairobi, Kenya 28-31 mars 4 Rallye de Croatie Zagreb, Croatie 18-21 avril 5 Rallye du Portugal Matosinhos, Portugal 9-12 mai 6 Rallye de Sardaigne Olbia, Italie 30 mai-2 juin 7 Rallye de Pologne Mikolajki, Pologne 27-30 juin 8 Rallye de Lettonie Liepāja, Lettonie 18-21 juillet 9 Rallye de Finlande Jyväskylä, Finlande 1-4 août 10 Rallye de l'Acropole Lamia, Grèce 5-8 septembre 11 Rallye du Chili Concepción, Chili 26-29 septembre 12 Rallye d'Europe centrale Passau, Allemagne 31 octobre-3 novembre 13 Rallye du Japon Toyota, Japon 21-24 novembre

Les équipages 2024 de Rally1 en WRC

*Programme partiel