Rovanperä lancera sa saison partielle au Rallye de Suède

Grand absent du Rallye Monte-Carlo, qui ouvrira la saison 2024 la semaine prochaine, Kalle Rovanperä sera de retour au volant de la Toyota GR Yaris le mois prochain. Le double Champion du monde en titre participera au Rallye de Suède, du 15 au 18 février, dans le cadre du programme partiel qu'il a choisi de mener cette année. Il a déjà remporté cette épreuve en 2022.

À 23 ans, le Finlandais a choisi de prendre un peu de recul et de ne pas prendre part à l'intégralité du championnat, une pause après laquelle il entend revenir se battre pour le titre mondial dès 2025. Au Monte-Carlo, en plus des titulaires Elfyn Evans et Takamoto Katsuta, c'est Sébastien Ogier sui sera au départ. Rien n'exclu toutefois que les deux Champions du monde de Toyota soient ensemble sur le même rallye dans l'année, le constructeur japonais ayant fait savoir qu'il avait les moyens d'engager quatre voitures.

Interrogé sur le calendrier de Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier en 2024, Jari-Matti Latvala a confié que rien n'était encore totalement défini pour la suite. "C'est encore un peu ouvert", a-t-il expliqué à Motorsport.com. "Je pense que ce qui est clair, c'est que la Lettonie est un rallye que Kalle aimerait faire. Il a fait beaucoup de rallyes en Lettonie quand il était jeune, donc il aime cette épreuve. Il est toujours possible que tous les deux participent à certains rallyes en même temps."

Lire aussi : WRC M-Sport promet de développer et fiabiliser la Ford Puma

Toyota alignera d'ailleurs quatre GR Yaris en Suède, puisque Lorenzo Bertelli en engagera une à titre privé, comme il l'avait déjà fait l'an passé. Sa présence porte à neuf le nombre de concurrents présents en Rally1, alors qu'Esapekka Lappi fera sa première apparition de l'année avec Hyundai.

Parallèlement aux quelques rallyes dont il prendra le départ, Kalle Rovanperä a l'intention de se consacrer à des compétitions sur circuit. On pourrait même le retrouver à la fin du mois de mai pour une course de 24 heures en GT, sur le circuit de Fuji.

Là encore, Jari-Matti Latvala confirme "l'immense intérêt" de son pilote pour cette opportunité. "L'opportunité existe si tout concorde au niveau du calendrier", précise-t-il. "L'idée était de le faire courir et c'est fait à 90%, mais il y a encore un point d'interrogation sur son calendrier. J'aime beaucoup l'Endurance et c'est aussi le cas de Kalle. Cette voiture, la GR86, est déjà rapide. Et comme Kalle est bon sur asphalte et qu'il fait déjà du drift, je suis sûr qu'il se débrouillera très bien sur circuit."

Propos recueillis par Tom Howard