Kalle Rovanperä pourrait courir en GT en 2024

Kalle Rovanperä a reçu vendredi son trophée de Champion du monde, et ce pour la deuxième année consécutive. Mais le jeune Finlandais va pouvoir profiter d'un peu de temps libre l'année prochaine, puisqu'il a décidé de ne s'engager que sur un programme partiel en WRC. Le but, recharger ses batteries avant de revenir à plein temps en 2025.

Initié au rallye dès l'enfance, Rovanperä est aussi un fou de sport auto dans sa globalité et il a fait savoir son intention de participer à des épreuves en dehors de sa spécialité. On le sait notamment fan de drift et il a d'ailleurs pris part à quelques épreuves de la discipline cette année, en Europe et au Japon. On l'a aussi vu piloter une hypercar McLaren Senna sur circuit en début d'année, dans le cadre d'une vidéo promotionnelle à laquelle il participait avec les anciens pilotes de F1 Mika Häkkinen et David Coulthard.

Vendredi, lors de la conférence de presse organisée en marge du Gala de remise des prix de la FIA, à Bakou, il a déclaré avoir pour projet de s'essayer au GT en 2024. "En fait, je prévois de faire au moins des essais dans des voitures de GT et, si tout se passe bien, pourquoi pas une course", a en effet répondu Kalle Rovanperä lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur ses projets hors-rallye pour la saison prochaine.

Avant le champion en titre, d'autres pilotes de WRC se sont eux aussi essayés aux courses sur circuit. Ce fut le cas de son coéquipier Sébastien Ogier, huit fois titré en WRC, qui a entre autres disputé une campagne partielle en LMP2 lors de la saison 2022 du WEC. Avant lui, Colin McRae, champion du monde des Rallyes 1995, a lui-même couru en GT. Il s'était notamment illustré lors des 24 Heures du Mans 2004 aux côtés de Darren Turner et Rickard Rydell, dans une Ferrari 550-GTS Maranello préparée par Prodrive.

Jonne Halttunen, copilote de Kalle Rovanperä, a lui aussi des projets pour l'année prochaine, mais d'un autre ordre. "En fait, je suis très heureux de faire une saison partielle, parce que c'est très difficile de faire une saison complète en WRC", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas que la course pour nous. Pour moi, chaque épreuve dure deux semaines. Alors je pense que je vais me concentrer sur moi-même et peut-être faire quelques commentaires [dans les médias]."