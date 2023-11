Kalle Rovanperä ne disputera pas tous les rallyes en 2024 !

Toyota a officialisé ses plans pour la saison 2024 du WRC, non sans une certaine surprise. Double Champion du monde en titre, Kalle Rovanperä ne disputera pas l'intégralité des épreuves l'année prochaine, préférant se contenter d'un programme partiel tout en prolongeant son contrat pour plusieurs années.

Le line-up du constructeur japonais demeure inchangé avec le maintien d'Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Sébastien Ogier aux côtés du Finlandais, mais seuls le Gallois et le Japonais seront donc présents sur la totalité des rallyes au calendrier.

Sébastien Ogier va lui aussi continuer à participer partiellement au championnat, ce qu'il fait depuis deux saisons maintenant, souhait qu'a donc également émis Kalle Rovanperä, qui ambitionne de disputer à nouveau tout le championnat en 2025.

"Je suis vraiment ravi d'avoir signé un contrat pour plusieurs années avec TGR-WRT, et de continuer à travailler avec l'équipe", explique-t-il. "L'année prochaine, je ne serai présent que sur certaines épreuves, et la raison principale à ça est que je pilote des voitures de rallye depuis déjà 15 ans, ce qui est beaucoup, et même si les dernières saisons ont évidemment été incroyables, elles ont aussi été très exigeantes mentalement et physiquement. J'ai eu le sentiment que c'était le bon moment pour prendre une année afin de recharger les batteries, puis de revenir à plein temps me battre pour le championnat une fois de plus."

Si Elfyn Evans et Takamoto Katsuta seront engagés sur tous les rallyes, le programme précis de Kalle Rovanperä et de Sébastien Ogier sera quant à lui défini dans le détail ultérieurement.

"Nous sommes très heureux de conserver notre line-up pour l'avenir", souligne Jari-Matti Latvala, directeur de l'équipe nippone en WRC. "C'est génial de savoir que l'on a une équipe de pilotes aussi forts, qui se sentent bien dans notre voiture et dans notre équipe, et qui veulent continuer à travailler avec nous."

"Le programme de Kalle sera un peu différent en 2024 mais l'essentiel pour nous est qu'il soit un pilote Toyota et qu'il veuille rester au sein de l'équipe pour continuer à profiter de sa passion pour le rallye. Il est jeune mais il pilote des voitures de rallye à un très haut niveau depuis longtemps et il a le sentiment qu'une campagne partielle serait mieux pour lui actuellement, de manière à pouvoir faire davantage de saisons complètes à l'avenir. C'est aussi génial que Seb continue avec nous, et ça veut dire qu'avec lui et Kalle, on a deux multiples Champions du monde, et ce sont de grands atouts pour défendre notre titre mondial des constructeurs."