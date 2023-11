Abiteboul attend de Neuville "qu'il gère son impatience différemment"

Hyundai a vécu un vendredi noir au Rallye du Japon, et perdu toute chance réaliste de victoire après la sortie de route de Thierry Neuville dans la sixième spéciale. Le Belge était auparavant revenu à 10"5 du leader Elfyn Evans, dans des conditions dantesques, mais a tout perdu en subissant un violent accident dans une compression, mettant fin à ses espoirs sur une épreuve qu'il avait remportée l'an passé.

Pour Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe sud-coréenne, cet accident traduit une forme d'impatience de son pilote qu'il aurait fallu mieux gérer. Un peu plus tôt, Hyundai a perdu la voiture de Dani Sordo, tandis qu'Esapekka Lappi pointe loin des avant-postes au classement.

"Thierry a été capable de surmonter toutes les difficultés de la matinée, et sa motivation était grande lorsque la boucle de l'après-midi a commencé dans de meilleures conditions", explique Cyril Abiteboul à Motorsport.com. "On a tous été très impressionnés par sa première spéciale de l'après-midi, qui lui a permis de réduire l'écart de 15 secondes avec Elfyn. Il était probablement un peu trop pressé de combler l'écart avec Elfyn, ce qui l'a conduit à commettre une erreur et à mal évaluer la vitesse pour aborder cette compression."

"C'est comme ça, mais c'est dur de perdre deux voitures, et Esapekka ne se sent pas bien du tout sur ce rallye, il manque clairement de confiance après la mauvaise série qu'il a traversée ces derniers temps. C'est difficile. Thierry a été très clair en arrivant ici : c'était la victoire ou rien. Il n'y avait pas d'enjeu au championnat, donc je pense qu'il voulait cette victoire pour finir en beauté. Il faut toujours prendre des risques, et on en a probablement pris un peu trop."

Cyril Abiteboul en est convaincu, Hyundai doit aborder la question avec son pilote pour améliorer la situation et trouver des axes de progression en vue d'une saison 2024 qui sera cruciale pour le constructeur.

"Il est capable de nous surprendre, il est capable de gérer quand il le faut, comme ce matin", observe le Français. "C'est dur pour lui, car il travaille énormément et il a beaucoup de talent, mais c'est dur aussi pour nous."

"On doit réfléchir pour voir si l'on peut faire quelque chose afin de limiter [ces erreurs] à l'avenir, car il est très clair qu'il a l'ambition de devenir Champion du monde, et il est clair qu'avec le rythme et les ressources qu'il a, le potentiel est là. Je pense que l'on doit travailler ensemble, et c'est une discussion que l'on devrait avoir pour voir s'il y a quelque chose que l'on aurait pu faire différemment afin qu'il gère son rythme et son impatience différemment."

Propos recueillis par Tom Howard