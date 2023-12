La Fondation Craig Breen voit le jour

La Fondation Craig Breen a officiellement vu le jour ce vendredi 1er décembre, se donnant pour mission essentielle d'aider les futurs pilotes de rallye à lancer leur carrière. les participants au championnat J1000 Forestry Series en Irlande seront soutenus par cette initiative, qui vise à poursuivre le travail entamé par celui qui a tragiquement perdu la vie dans un accident lors d'essais WRC avec Hyundai en avril dernier.

Véritable passionné de son sport, Craig Breen était déterminé à encourager de jeunes pilotes à se lancer dans la discipline. En plus de faire vivre sa mémoire, la fondation qui porte son nom entend ainsi poursuivre son œuvre. Elle sera soutenue par Hyundai Motorsport, Sports & You, Hyundai Portugal, Hyundai Spain, Motorsport Ireland et la FIA avec à la clé une prime de 35 000 € dédiée au championnat J1000 Forestry Series réservé à des pilotes âgés de 14 à 17 ans. Ce soutien est d'ores et déjà mis en place pour une durée minimale de cinq ans.

La somme destinée à soutenir les jeunes pilotes regroupe non seulement un apport financier direct mais également des aides pour participer à la Hyundai i20 Cup en Espagne et au Portugal avec l'équipe Sports & You, sous les couleurs de laquelle Craig Breen roulait avant sa mort en championnat portugais. En jeu également des cours de pilotage avec la John Haughland Rally School, ou de copilotage aux côtés de Paul Nagle, qui était le copilote de Craig Breen.

"Nous sommes heureux d'annoncer la création de la Fondation Craig Breen", indique un communiqué. "Originaire de Waterford, Craig a atteint le sommet avec le WRC et Hyundai Motorsport, mais il avait toujours dans son cœur la base du rallye. En 2023, il a démontré son investissement et sa passion en proposant de soutenir et de financer le championnat J1000 Forestry Series qui s'adresse aux jeunes de 14 à 17 ans débutant dans la discipline. La fondation entend poursuivre et développer le beau travail entamé par Craig en ouvrant la voie vers le rallye de haut niveau à des jeunes concurrents irlandais, tout en honorant sa mémoire."

"Des détails supplémentaires seront communiqués en temps voulu, mais nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier toutes les entreprises, organisations et individus impliqués qui soutiennent déjà la fondation pour honorer l'héritage de Craig, et en particulier Hyundai Motorsport, qui a joué un rôle déterminant dans sa création."