Hyundai avec une livrée hommage à Craig Breen en Croatie

Pilote populaire, Craig Breen a perdu la vie le 13 avril 2023 après avoir succombé à ses blessures lors d'un accident survenu au cours d'un test mené par Hyundai avant le Rallye de Croatie.

Pour marquer le premier anniversaire de cette perte tragique, Hyundai a mis en place une vente aux enchères en ligne d'articles spéciaux dont les bénéfices seront reversés à la Fondation Craig Breen.

Cette fondation a été créée pour aider les jeunes pilotes à gravir les échelons du rallye, une cause qui tenait particulièrement à cœur à Craig Breen. Elle apporte actuellement un soutien financier aux jeunes pilotes qui participent au J1000 Forestry Series en Irlande.

La vente aux enchères débutera le 16 avril à 9h00 et se terminera le 23 avril à 21h00. Les objets mis aux enchères vont des casques de l'année dernière de Thierry Neuville et Ott Tänak à une paire de combinaisons Hyundai WRC de Dani Sordo.

Craig Breen lors du Rallye de Suède 2023. Photo de: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai a également annoncé que ses i20 N Rally1, pilotées par Neuville, Tänak et Andreas Mikkelsen, seront ornées d'un drapeau irlandais sur le toit et le pare-chocs pour rendre hommage à Breen lors de la manche WRC de la semaine prochaine en Croatie. Cette initiative rappelle la livrée hommage que l'équipe a utilisée sur ses deux voitures l'année dernière au cours de la même épreuve.

En prévision d'un rallye qui s'annonce riche en émotions, Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe Hyundai, a déclaré : "Le Rallye de Croatie est la première épreuve sur asphalte de l'année, mais après un Rallye Monte-Carlo plutôt clément, nous avons déjà eu un aperçu des performances de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid sur cette surface."

"Par le passé, nous avons connu le succès ici ; nous savons que Thierry et Ott peuvent tous deux placer une voiture sur le podium en Croatie, et avec le talent d'Andreas sur l'asphalte, nous pensons qu'il peut également inscrire de bons points la semaine prochaine."

"C'est bien sûr émouvant de retrouver cette épreuve après la perte de Craig il y a un an, mais nous voulons lui rendre hommage pour notre retour et nous essayons de le faire à travers nos efforts caritatifs et l'ajout du drapeau irlandais sur notre voiture. Pour les deux championnats, et pour Craig, nous voulons terminer le plus près possible de la première marche - une victoire serait une belle conclusion pour ce week-end."

Lire aussi : WRC M-Sport va lancer une évolution aéro sur la Ford en Croatie