M-Sport va lancer une évolution aéro sur la Ford en Croatie

M-Sport travaille sur des évolutions aérodynamiques depuis l'an dernier mais n'en disposait pas encore pour le début de la saison 2024. Après un test couronné de succès avec Adrien Fourmaux et Grégoire Munster, qui ont bouclé plus de 250 km la semaine dernière, l'équipe britannique a confirmé ses plans pour introduire un nouvel aileron arrière sur ses Ford Puma lors de la prochaine épreuve sur asphalte, le Rallye de Croatie qui se tiendra la semaine prochaine.

"Notre objectif est de les lancer en Croatie", a confirmé Richard Millener, le patron de l'équipe, à Motorsport.com. "[L'aileron arrière] ne va pas nous faire subitement gagner dix secondes par kilomètres. On ne peut faire que de petites choses, et actuellement nous voulons faire de petits ajustements."

"Cela devrait nous aider dans les sections rapides et avec quelques changements de réglages, cela peut faire une différence sur la voiture. Le développement est permanent, nous sommes un peu en retard sur l'aileron arrière par rapport aux autres équipes, mais nous essayons de rester aussi proches que possible de la concurrence."

Adrien Fourmaux et Alexandre Coria occupent la troisième place du championnat Photo de: M-Sport

M-Sport a connu un bon début de saison avec deux podiums consécutifs pour Fourmaux, en Suède puis au Kenya, ce qui permet au Français d'occuper la troisième place du championnat. Munster n'a de son côté pris que trois points après un début de saison difficile avec une petite sortie de route au Monte-Carlo, une crevaison en Suède et une casse de suspension au Kenya, mais Millener est fier de l'entame de championnat de ses troupes.

"Je pense que cela démontre ce que nous disions l'an dernier, la voiture est bonne. Nous avons opté pour une approche légèrement différente cette année, nous avons des attentes plus faibles. Adrien est bon mentalement et physiquement et il aborde les rallyes comme il le faut, avec l'objectif de prendre le plus de points possibles. La constance sera la clé pour être bons et je pense que nous avons montré [que nous l'avons]."

"Nous avons eu une très bonne fiabilité jusqu'à présent et il faudra la confirmer en Croatie. Nous pouvons être très heureux."