Solberg creuse l'écart sur Evans, qui paye sa position d'ouvreur au Chili

Oliver Solberg a continué à creuser l'écart sur Elfyn Evans durant la boucle de vendredi après-midi, au Chili. Le vainqueur du Rallye Monte-Carlo s'était déjà montré très à l'aise dans les conditions boueuses du matin, où il avait pris les commandes puis répliqué à une brève prise de pouvoir du Gallois. L'écart qui les séparait était de 2"3 à la pause de midi, et il a augmenté de façon plus nette lors du second passage dans les trois spéciales du jour.

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Cet après-midi, les routes ont commencé à s'assécher grâce à un soleil plus franc et un thermomètre qui a enfin décollé. Dans des conditions différentes de celles de la matinée, Solberg a réussi à devancer Evans dans chacun des chronos, celui-ci étant à présent désavantagé par le fait d'ouvrir la route.

La dernière spéciale du jour a même vu l'écart entre eux doubler pratiquement pour passer de 5"6 à 10"1 à l'avantage du Suédois, auteur de son deuxième scratch du jour. "Je pense que c'est un après-midi où il était important de piloter proprement", a glissé Solberg.

Après avoir craint qu'une journée entièrement sèche ne tourne au "désastre" pour lui en raison de l'effet de balayage, Evans était plutôt satisfait de se retrouver en deuxième position, même s'il a déploré un certain manque d'engagement dans l'après-midi.

"Ça a été une journée vraiment correcte. Nous avons bien démarré, dans des conditions délicates. D'une certaine manière, l'après-midi n'a peut-être pas été aussi satisfaisant", a concédé Evans, tout de même placé ce soir devant son plus proche rival pour le titre, Sami Pajari.

"Nous avons cédé un peu de temps aux pilotes derrière nous. Il est difficile de savoir si c'était dû à notre position sur la route ou non. Ça a été une journée propre et être deuxième nous donne une bonne position de départ pour demain, ce qui va nous aider."

Quatre pilotes en lutte pour le podium

Adrien Fourmaux a pratiquement fait jeu égal avec Oliver Solberg cet après-midi, terminant par un gros chrono dans Hualqui où il n'a cédé que 0"3 au Suédois. Le Français avait été gêné ce matin par un problème électronique sur sa Hyundai, finalement résolu à l'assistance de midi. Impressionnant en pneus usés cet après-midi, il a repoussé les assauts du nonuple champion du monde Sébastien Ogier pour finalement conserver la troisième place pour 1"7 ce soir.

"C'est incroyable ! Piloter cette voiture sur ces spéciales, c'est l'une des meilleures choses au monde. Elle est tellement géniale à conduire !", s'enthousiasmait le pilote Hyundai à l'arrivée du dernier chrono du jour.

Adrien Fourmaux et Alexandre Coria (Hyundai Shell Mobis World Rally Team) Photo : Hyundai

Derrière les deux Français pointe un certain Sami Pajari, vainqueur des trois derniers rallyes en date. Après avoir perdu 17"8 dans la boue dès la première spéciale, le Finlandais s'est rattrapé cet après-midi, avec notamment un scratch dans l'ES4 qui l'a fait remonter à la cinquième place du classement général. Ce soir, il pointe à deux secondes d'Ogier et à 3"7 du podium.

"Je sens que la lutte est vraiment serrée avec la plupart des pilotes. Je pense que tout le monde roule à fond. L'après-midi s'est mieux passé et j'ai pu prendre du plaisir au volant. Nous ne sommes qu'à 3"7 de la troisième place, donc nous sommes toujours bien dans la course", a déclaré Pajari.

À l'opposé, Thierry Neuville a eu du mal à trouver la confiance nécessaire pour attaquer au volant de sa Hyundai i20 N, laquelle a également pâti d'une fuite au niveau de l'amortisseur arrière. Le champion du monde 2024 a beau être le seul aujourd'hui à avoir privé Toyota d'une victoire de spéciale, il est passé de la quatrième à la sixième place au général.

"C'est décevant pour nous. Ce matin, nous étions dans la position la plus défavorable sur la route", a déclaré le pilote belge. "Nous n'avons pas été assez réguliers et nous avons une petite fuite d'amortisseur cet après-midi. Au final, je ne suis tout simplement pas assez rapide. Quand les sensations ne sont pas là, on ne peut rien faire."

Dans la lutte interne chez M-Sport, c'est Josh McErlean qui a pris le dessus sur Jon Armstrong, pour 2"4. Quant à Esapekka Lappi, au volant de la dernière des Rally1 classées ce soir, il peinait à trouver les mots pour traduire sa déception face à son manque de confiance et de vitesse. "Demain, l'ordre de passage sera important, et nous avons laissé passer cela. Les pertes [de temps] seront plus importantes qu'aujourd'hui", a-t-il anticipé avec dépit.

Esapekka Lappi et Enni Malkonen (Hyundai World Rally Team) Photo : Hyundai

Gros revers pour Katsuta

Il y a toutefois plus déçu que lui encore, et c'est Takamoto Katsuta. Le Japonais, que l'on avait quitté sonné après un gros accident au Paraguay, s'est accidenté dès la première spéciale. Il est le seul pilote Rally1 à ne pas avoir pu terminer la journée, sa Toyota GR Yaris ayant dû être remorquée jusqu'au parc d'assistance pour être réparée.

"Il a évidemment beaucoup plu pendant la nuit, donc les spéciales sont assez boueuses par endroits, ce qui fait beaucoup varier l'adhérence, le sol et le type de terre", a expliqué Katsuta. "Malheureusement, dans l'un des virages, en descente, la route était très boueuse et je n'ai tout simplement pas réussi à ralentir suffisamment. En réalité, la vitesse n'était pas très, très élevée, mais nous sommes sortis large à l'extérieur, puis nous avons heurté le talus et, malheureusement, nous nous sommes retrouvés coincés."

"C'est très dur, ce qui se passe en ce moment est vraiment malheureux et je traverse une période très difficile. Ça n'est pas facile. Je vais essayer de rester concentré et de revenir plus fort."

La dernière spéciale de la boucle a été brièvement interrompue par un drapeau rouge à la suite d'un incident impliquant Alejandro Cachón, leader du WRC2, et son copilote Borja Rozada. L'équipage a été pris en charge par les équipes médicales sur place avant d'être transféré par hélicoptère vers un hôpital de la région pour des examens médicaux de précaution.

scratchs du VENDREDI ES1 22,94 km Turquía 1 O. Solberg ES2 10,76 km Nuevo Rere 1 E. Evans ES3 16,69 km Hualqui 1 T. Neuville ES4 22,94 km Turquía 2 S. Pajari ES5 10,76 km Nuevo Rere 2 S. Ogier ES6 16,69 km Hualqui 2 O. Solberg

Rallye du Chili - Classement après l'ES6

Pos. Pilote Voiture Temps / écart 1 O. Solberg Toyota 52'42"1 2 E. Evans Toyota +10"1 3 A. Fourmaux Hyundai +18"0 4 S. Ogier Toyota +19"7 5 S. Pajari Toyota +21"7 6 T. Neuville Hyundai +27"4 7 J. McErlean Ford M-Sport +1'54"5 8 J. Armstrong Ford M-Sport +1'56"9 9 E. Lappi Hyundai +2'06"0 ... T.Katsuta Toyota +59'53"2