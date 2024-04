M-Sport : Le podium de Fourmaux répond aux critiques sur la fiabilité

Ford a démarré la saison WRC 2024 sur les chapeaux de roue, avec notamment les premiers podiums d'Adrien Fourmaux en Suède et au Kenya, qui ont permis au Français de se hisser à la troisième place du championnat pilotes. Un début d'année qui tranche avec une campagne 2023 difficile pour l'équipe britannique, marquée par de nombreux problèmes de fiabilité pour les Ford Puma alors pilotées par Ott Tänak et Pierre-Louis Loubet.

Les spéciales accidentées du Safari Rally ont constitué le test le plus difficile pour la Puma cette saison. Mais la voiture s'est montrée à la hauteur, évitant tout problème mécanique ou technique. Fourmaux s'est alors hissé à la troisième place, sa seule péripétie ayant été une crevaison due à un choc avec un rocher dans la 13e spéciale. Grégoire Munster, dans l'autre voiture, pointait à la sixième place avant de heurter un rocher, qui a endommagé sa suspension arrière gauche.

"Ça a été un week-end fantastique", a résumé Fourmaux, qui est le premier pilote à enchaîner un premier podium en WRC avec une autre arrivée dans le top 3 depuis Dani Sordo en 2006. "L'équipe a fait du très bon travail tout au long du week-end. La voiture était fiable et nous n'avons eu aucun problème avec elle. Donc félicitations à l'équipe."

"Nous avons été raisonnables mais c'est vraiment positif. Pour nous, cela fait deux podiums en deux rallyes, c'est donc un très bon début de saison. Nous devons maintenant continuer. Nous avons eu un podium sur la neige, un sur la terre, il nous faut maintenant un podium sur l'asphalte."

Richard Millener, directeur de M-Sport, a salué la maturité de Fourmaux dans son pilotage et estimé que les performances de la Puma au Kenya étaient la preuve de sa fiabilité.

"Je suis très heureux. Nous savions que nous pouvions obtenir cette position mais nous avions besoin que certaines choses aillent dans notre sens et qu'Adrien pilote comme il l'a fait", a-t-il expliqué. "Il devait rester proche de tout le monde, ce qu'il a fait, et il devait choisir où attaquer et où lever le pied, c'était vraiment bien."

"Nous avons été beaucoup critiqués l'année dernière [à propos du manque de fiabilité] mais après trois rallyes, nous avons décroché deux podiums. Je pense que cela se passe de commentaires d'une certaine manière. Maintenant, nous nous mettons la pression pour le reste de l'année. La stratégie pour la Croatie ne peut pas être d'attendre et d'espérer mais elle doit être une construction progressive et rien de fou."