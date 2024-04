Rovanperä triomphe au Safari Rally, Fourmaux encore sur le podium

Le second passage dans Malewa (8,33 km), spéciale courte mais rocailleuse, entamait l'ultime boucle du Safari Rally 2024. En dépit de son caractère cassant, cette spéciale n'a pas fait de dégâts ; il faut dire qu'une partie des concurrents assurait le coup ou ne jouait rien. Comme en matinée, donc, c'est le clan Hyundai qui a trusté les premières places : Thierry Neuville, dont le demi-train arrière droit a été réparé durant la courte assistance, a signé le scratch, 1"1 devant Ott Tänak et 4"9 devant Esapekka Lappi. Avec un Elfyn Evans à 8"8, l'Estonien prenait ainsi une solide option sur les 7 points de la journée de dimanche.

Dans l'ES18, Tänak a continué sur sa lancée en signant le scratch au prix d'une belle attaque sur un parcours plus sec et agréable qu'en matinée. Seul Neuville a vraiment tenu le rythme, en terminant à 4"3, alors qu'Evans lâchait 17"9, visiblement handicapé en fin de spéciale par un problème de puissance sur sa Toyota. Dans la lutte pour la quatrième place sur cette seule journée de dimanche, Adrien Fourmaux prenait un net et définitif avantage sur Takamoto Katsuta.

Avec la plupart des positions figées pour ce qui était du dimanche, les pilotes ont pu attaquer sans réserve dans la Power Stage pour tenter d'aller chercher les 5 points supplémentaires, sur une route qui avait déjà bien souffert des multiples passages de la matinée. À ce petit jeu, les pilotes Hyundai se sont fait plaisir et ont fait le spectacle, Neuville s'offrant le meilleur temps pour une demi-seconde devant Tänak et deux secondes devant Lappi. Evans, peu à l'aise en première moitié de spéciale, n'a pu terminer que cinquième à 5 secondes.

Côté top 3, comme depuis le début de la matinée, c'est plutôt la prudence qui était de mise. Fourmaux a donc validé son second podium consécutif, et le second en carrière en WRC, alors que Katsuta a assuré le doublé Toyota, après les deux quadruplés des éditions 2022 et 2023. Doublé emmené, donc, par Rovanperä qui remporte le premier rallye de sa saison partielle (et la première épreuve pour la marque nippone cette année) et s'est offert une belle quatrième place dans cette Power Stage.

Safari Rally - Classement final

Pilote Voiture Temps/Écart 1 K. Rovanperä Toyota 3h36'04"0 2 T. Katsuta Toyota +1'37"8 3 A. Fourmaux Ford +2'25"1 4 E. Evans Toyota +4'20"2 5 T. Neuville Hyundai +10'17"5 6 G. Greensmith Skoda (WRC2) +18'05"4 7 O. Solberg Skoda (WRC2) +19'28"5 8 O. Tänak Hyundai +21'02"0 9 J. Serderidis Ford +26'13"3 10 K. Kajetanowicz Skoda (WRC2) +26'34"4

Tous les scratchs du Safari Rally 2024