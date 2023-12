Tänak : "Abiteboul n'attend rien d'autre que la victoire"

Victorieux à deux reprises en WRC cette saison (en Suède et au Chili), Ott Tänak n'a toutefois pas connu l'année qu'il espérait chez M-Sport Ford. Le Champion du monde 2019 s'apprête à faire la saison prochaine son retour chez Hyundai, équipe qu'il a quittée il y a moins d'un an. Et même si la prise de repères sera facilitée dans un environnement qu'il connaît déjà, l'Estonien s'attend à un mois chargé d'ici l'ouverture du championnat au Rallye Monte-Carlo en janvier.

Il devrait d'ailleurs tester la Hyundai i20 N Rally1 avant la fin de l'année, tandis qu'il découvrira une structure qui a évolué ces derniers mois, sous l'impulsion de son nouveau directeur Cyril Abiteboul, arrivé au tout début de l'exercice 2023. Il ne doute d'ailleurs pas un instant des ambitions particulièrement claires du dirigeant français.

"On va être très occupés, il y aura pas mal de choses à faire en décembre", prévient le pilote de 36 ans, qui continuera de faire équipe avec son copilote Martin Järveoja. "C'est une voiture que j'ai déjà pilotée, donc je devrais la connaître un peu, mais j'ai besoin de me remettre dedans et j'ai aussi du travail à faire afin d'être prêt pour l'année prochaine. Les attentes ne seront pas moindres, et il semble que Cyril soit un leader fort, il n'attend rien d'autre que la victoire, donc on devra absolument être à la hauteur."

Lire aussi : WRC Abiteboul espère qu'Ott Tänak sera le Max Verstappen de Hyundai

La saison 2024, lors de laquelle il sera le seul Champion du monde présent sur l'intégralité des rallyes (Kalle Rovanperä et Sébastien Ogier ont choisi un programme partiel chez Toyota), sera déterminante pour qu'Ott Tänak puisse donner un nouveau sursaut à sa carrière.

"C'est toujours un peu dangereux d'avoir de grandes attentes", admet-il en revenant sur les derniers mois. "C'est facile de tomber de haut, et évidemment, c'est probablement ce qui s'est passé de mon côté, et d'une certaine manière aussi du côté de l'équipe [M-Sport] je suppose. On s'attendait clairement à être beaucoup plus performant. Je pense que le début d'année n'était pas si mauvais, mais ensuite on n'a pas pu progresser et on a commencé à régresser. À partir de la mi-saison, je pense que les émotions n'étaient pas les meilleures. On est vraiment déçus des deux côtés."

Propos recueillis par Tom Howard