M-Sport promet de développer et fiabiliser la Ford Puma

M-Sport a confirmé l'introduction prochaine d'un nouvel aileron arrière sur sa Ford Puma Rally1, et va également travailler sur les problèmes de fiabilité qui lui ont coûté de nombreux points en 2023. L'équipe anglaise a présenté la semaine dernière sa nouvelle machine et sa nouvelle livrée, à quelques jours de l'ouverture de la saison au Rallye Monte-Carlo (du 25 au 28 janvier).

L'an passé, M-Sport a décroché deux victoires grâce à Ott Tänak, en Suède et au Chili, mais sur l'ensemble du championnat les ennuis techniques ont fait beaucoup de tort à sa campagne. La Puma a notamment souffert d'une défaillance moteur en Estonie et en Finlande, et d'un problème de pompe à eau à l'Acropole. Il est vite devenu impossible d'espérer se battre pour le titre dans ces conditions. Quant au Champion du monde 2019, il a fait le choix de quitter l'équipe pour retourner chez Hyundai en 2024.

J'ai lu beaucoup de choses quant au fait que nous ne faisions pas de développement ni d'essais, ce qui n'est pas le cas.

M-Sport dispose d'un programme semi-officiel avec le soutien de Ford et n'a pas les mêmes moyens que Toyota et Hyundai pour développer sa voiture. Néanmoins, la marge de progression existe et l'objectif est de faire évoluer tant que possible la monture qui sera confiée à Adrien Fourmaux et Grégoire Munster cette saison.

"Nous développons encore la voiture, et nous avons un plan de développement", assure à Motorsport.com le directeur d'équipe Richard Millener. "Il y a une quantité limitée de développements que chaque équipe peut faire, mais notre plan est de faire tout ce qui nous est permis. J'ai lu beaucoup de choses quant au fait que nous ne faisions pas de développement ni d'essais, ce qui n'est pas le cas. Nos pilotes sont probablement ceux qui font le plus d'essais, puisqu'ils auront chacun deux jours avant le Monte-Carlo."

"Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous travaillons sur un nouvel aileron arrière, que les gens en vu et qui arrivera dans quelques rallyes, donc nous continuons nos efforts. C'est difficile de rivaliser avec les autres, mais je n'utilise pas ça comme une excuse car nous avons quand même gagné deux rallyes l'année dernière. La voiture est donc suffisamment bonne pour gagner."

"L'année dernière, il y a eu un ensemble de choses complètement différentes qui se sont accumulées, et nous avons enchaîné deux ou trois mauvais rallyes, ce qui nous a coûté nos espoirs au championnat. Nous savons que nous devons progresser dans ce domaine et que la fiabilité nous a coûté cher, même si les raisons sont multiples. Nous savons que nous devons faire mieux et nous avons promis que c'était l'un des principaux points sur lesquels nous travaillions. Nous savons que nous pouvons y arriver car la saison précédente [en 2022], la voiture était bonne. Nous devons juste retrouver ce niveau."

Alors que Toyota et Hyundai ont bouclé leurs essais pour préparer le Rallye Monte-Carlo la semaine dernière, M-Sport a achevé les siens cette semaine. Adrien Fourmaux était notamment au volant dimanche et lundi.

Propos recueillis par Tom Howard