Hill : Pas intimidé, Pérez "ne se laissera pas faire" chez Red Bull

En dépit d'une nette domination de Red Bull lors des deux premiers Grands Prix, Damon Hill réfute l'idée d'une saison 2023 déjà vierge de tout suspense. Le Britannique en veut aussi pour preuve le caractère affiché par Sergio Pérez pour saisir sa chance de victoire à Djeddah le week-end dernier. "Sergio s'est bien défendu pour gagner en Arabie saoudite, et c'est un nouveau facteur qui pourrait rendre les choses intéressantes", avance-t-il dans un entretien accordé à Motorsport.com.

Ainsi le Champion du monde 1996 considère que la menace interne est peut-être réelle pour Max Verstappen. Conscient de l'environnement propice au Néerlandais, il rappelle à quel point la mission de Sergio Pérez est délicate, mais selon lui pas forcément perdue d'avance.

"Je pense que le problème, c'est que Max est une force de la nature, et au sein de l'équipe, il s'agit de savoir quelle pression il peut mettre pour s'assurer que ses aspirations au championnat ne soient pas entravées par Checo", explique Damon Hill. "Du point de vue sportif, je pense qu'il faut laisser à Checo toutes les chances de se battre à armes égales au sein de l'écurie. Car je sais que la pression des Verstappen, avec son père également, sera intense sur Red Bull. Il dira : 'Je suis votre avenir, tout est construit autour de moi', et il en tirera parti. Checo sait ce qui l'attend, mais il ne se laissera pas faire sans se battre. Ça pourrait être très intéressant."

Plus précisément, Damon Hill estime que Sergio Pérez, sans que cela soit gage de réussite, est peut-être le coéquipier qui a le plus d'atouts dans l'histoire récente pour espérer opposer une véritable concurrence à Max Verstappen.

"Checo a quelqu'un de très intéressant comme manager, Julian Jacobi", note Damon Hill. "Julian a travaillé pour Alain Prost et Ayrton Senna, il est là depuis très longtemps, il connaît ce sport et ce qui se passe dans les écuries de Formule 1. Checo est un homme confiant. Quand il est parti [chez Red Bull], il était l'un des rares à pouvoir être assez fort pour ne pas se laisser intimider par l'équipe. On a vu des jeunes y aller et se retrouver sans amis, avoir pu être intimidés, et ils ont dû partir ailleurs, comme Gasly et Albon. On pourrait même dire que Mark Webber et Daniel Ricciardo en ont fait l'expérience."

"Red Bull est un environnement difficile. Ils ne te prennent pas dans leurs bras pour te dire de ne pas t'inquiéter et qu'ils vont s'occuper de toi. Checo a du monde avec lui, et on verra comment ça se passe. Quoi qu'il arrive, les Verstappen ne se laisseront pas faire. On a vu qu'après l'Arabie saoudite, Max était… dire qu'il faisait la gueule serait trop fort. Il avait l'air très mécontent de la manière dont les choses se sont déroulées. Ces gens-là n'aiment pas être deuxième."

Propos recueillis par Andrew van Leeuwen